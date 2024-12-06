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Арсенал готов выслушать предложения по трансферу своего хавбека
Сейчас он играет в Португалии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Фабиу Виейра присоединился к "Арсеналу" в 2022 году по соглашению стоимостью 32 млн фунтов стерлингов, но не смог зарекомендовать себя в северном Лондоне. Сейчас 24-летний футболист находится в аренде в "Порту" до конца сезона, однако его дальнейшее пребывание в составе "канониров" остается под вопросом.
Как сообщает Daily Mail, "Арсенал" готов выслушать предложения по Фабиу Виейре. Хотя его контракт с лондонцами действует до 2027 года, руководство клуба может продать хавбека летом. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 22 млн евро.
Добавим, что в этом сезоне Фабиу Виейра сыграл 13 матчей, где отметился 2 голами и одним ассистом.
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