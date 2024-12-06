  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Арсенал готов выслушать предложения по трансферу своего хавбека
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арсенал готов выслушать предложения по трансферу своего хавбека

Англия

Сейчас он играет в Португалии

Арсенал готов выслушать предложения по трансферу своего хавбека

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Фабиу Виейра присоединился к "Арсеналу" в 2022 году по соглашению стоимостью 32 млн фунтов стерлингов, но не смог зарекомендовать себя в северном Лондоне. Сейчас 24-летний футболист находится в аренде в "Порту" до конца сезона, однако его дальнейшее пребывание в составе "канониров" остается под вопросом.

Как сообщает Daily Mail, "Арсенал" готов выслушать предложения по Фабиу Виейре. Хотя его контракт с лондонцами действует до 2027 года, руководство клуба может продать хавбека летом. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 22 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Фабиу Виейра сыграл 13 матчей, где отметился 2 голами и одним ассистом.

По теме
yellow-arrow
Конкурент для Довбика?! Рома хочет подписать нападающего и полузащитника из Эвертона
yellow-arrow
Тренер Фулхэма отметил, что благодаря заменам во втором тайме, его команде удалось обыграть Брайтон
yellow-arrow
Постекоглу насчет ссоры с некоторыми фанатами шпор: Они дали мне прямую обратную связь, которую я принял во внимание
Арсенал (Лондон) Порту (Португалия) Фабиу Виейра
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости