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Тренер Фулхэма отметил, что благодаря заменам во втором тайме, его команде удалось обыграть Брайтон

Англия

И дачники поднялись уже на шестое место

Тренер Фулхэма отметил, что благодаря заменам во втором тайме, его команде удалось обыграть Брайтон

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Фулхэм" на своем поле победил "Брайтон" со счетом 3:1. После матча тренер "дачников" Марку Силва подчеркнул, что замены, проведенные им во втором тайме, изменили ход игры в пользу его команды.

"Мы знали, что будет тяжело. Мы начали игру как нельзя лучше, забив гол на первых минутах. Ладно, ошибка вратаря или нет, но реальность такова, что мы верили в тот момент. Но первый тайм был действительно сложным для нас, был тяжелым. Даже если мы вели в счете, было очень тяжело. Нам было трудно найти правильные моменты для прессинга. Они имели несколько шансов сравнять счет, мы тоже имели свои моменты - два великолепных удара головой от Родриго, наверное, надо было забивать в той ситуации.

Второй тайм был совсем другим. Мы несколько подкорректировали в перерыве, уменьшили прессинг. Для нас было важно не терять Родриго и Эмиля [Смит-Роу] всегда в первом прессинге, потому что потом они будут играть по этому первому прессингу. И второй тайм мы провели намного лучше. Это был момент, когда я уже решил изменить состав, выпустить Рауля [Хименеса] и Джоша Кинга, чтобы они помогли нам в первом прессинге. И с этого момента мы начали прессинговать выше, лучше, и мы не дали им много шансов после того, как повели 2:1. Это была тяжелая игра, но важные три очка для нас против сильного соперника", - заявил Марку Силва.

Добавим, что следующий матч "Фулхэм" сыграет 8 декабря на своем поле против "Арсенала".

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Фулхэм (Лондон) Марку Силва
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Источник:
Фулгем
Опубликовал: Александр Гресь
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