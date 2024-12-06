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Одноклубник Забарного стал автором исторического рекорда

Англия

Это произошло в матче против Тоттенхэма

Одноклубник Забарного стал автором исторического рекорда

Фото - Adam Davy / PA via AP

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В матче 14-го тура чемпионата Англии между "Борнмутом" и "Тоттенхэмом", закончившемся минимальной победой "вишен" со счетом 1:0, Дин Хейсен стал автором единственного и победного гола.

В возрасте 19 лет и 235 дней нидерландский центральный защитник Дин Хейсен стал самым молодым автором гола "Борнмута" в истории АПЛ. Для него этот матч стал лишь третьим, в котором он вышел со стартовых минут.

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Напомним, что летом Дин Хейсен присоединился к "Борнмуту" из "Ювентуса" за 15,2 миллиона евро. Он провел 9 матчей за английский клуб и уже отметился одним голом. Его трансферная стоимость по версии сайта авторитетного портала Transfermarkt оценивается в 12 миллионов евро.

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Источник:
Opta
Опубликовал: Андрей Журба
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