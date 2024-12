Одноклубник Забарного стал автором исторического рекорда

В матче 14-го тура чемпионата Англии между "Борнмутом" и "Тоттенхэмом", закончившемся минимальной победой "вишен" со счетом 1:0, Дин Хейсен стал автором единственного и победного гола.

В возрасте 19 лет и 235 дней нидерландский центральный защитник Дин Хейсен стал самым молодым автором гола "Борнмута" в истории АПЛ. Для него этот матч стал лишь третьим, в котором он вышел со стартовых минут.

19 - Aged 19 years and 235 days, Dean Huijsen is the first ever teenager to score for Bournemouth in the Premier League. He's the youngest player whose first Premier League goal came against Tottenham since Phil Foden in April 2019 (18y 327d). Junior. pic.twitter.com/6KhCuKnjBn