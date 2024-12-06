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Третья награда в сезоне. Арсенал назвал имя лучшего игрока своей команды в ноябре

Англия

И вторая подряд

Третья награда в сезоне. Арсенал назвал имя лучшего игрока своей команды в ноябре

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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На официальном сайте лондонского "Арсенала" были опубликованы результаты голосования за награду лучшему игроку команды в ноябре.

23-летний вингер Букайо Сака получил эту награду, набрав 58% голосов, опередив Кая Хавертца, Мартина Эдегора и Леандро Троссара. Для Букайо этот клубный приз уже стал третьим в этом сезоне. Ранее англичанин стал лучшим игроком месяца в августе, октябре и ноябре.

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В октябре Сака забил три гола и отдал четыре результативные передачи в шести матчах за "Арсенал" во всех турнирах.

В общей сложности Букайо имеет в своем активе 7 голов и 11 ассистов в этом сезоне, сыграв 19 игр в составе "канониров".

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Арсенал (Лондон) Букайо Сака
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Источник:
Arsenal FC
Опубликовал: Андрей Журба
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