Третья награда в сезоне. Арсенал назвал имя лучшего игрока своей команды в ноябре

На официальном сайте лондонского "Арсенала" были опубликованы результаты голосования за награду лучшему игроку команды в ноябре.

23-летний вингер Букайо Сака получил эту награду, набрав 58% голосов, опередив Кая Хавертца, Мартина Эдегора и Леандро Троссара. Для Букайо этот клубный приз уже стал третьим в этом сезоне. Ранее англичанин стал лучшим игроком месяца в августе, октябре и ноябре.

Bukayo Saka picks up his third Player of the Month award of 2024/25 ????