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Третья награда в сезоне. Арсенал назвал имя лучшего игрока своей команды в ноябре
И вторая подряд
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На официальном сайте лондонского "Арсенала" были опубликованы результаты голосования за награду лучшему игроку команды в ноябре.
23-летний вингер Букайо Сака получил эту награду, набрав 58% голосов, опередив Кая Хавертца, Мартина Эдегора и Леандро Троссара. Для Букайо этот клубный приз уже стал третьим в этом сезоне. Ранее англичанин стал лучшим игроком месяца в августе, октябре и ноябре.
Bukayo Saka picks up his third Player of the Month award of 2024/25 ????— Arsenal (@Arsenal) December 5, 2024
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В октябре Сака забил три гола и отдал четыре результативные передачи в шести матчах за "Арсенал" во всех турнирах.
В общей сложности Букайо имеет в своем активе 7 голов и 11 ассистов в этом сезоне, сыграв 19 игр в составе "канониров".
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