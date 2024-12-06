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"Свои трофеи я выиграл честным путем". Моуринью ответил на комментарии Гвардиолы

Англия

Особенный отреагировал в своем присущем стиле

"Свои трофеи я выиграл честным путем". Моуринью ответил на комментарии Гвардиолы

Getty Images/Global Images Ukraine

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Нынешний главный тренер турецкого "Фенербахче" Жозе Моуринью жёстко отрветил на комментарии Пепа Гвардиолы после того, как он напомнил болельщикам, что выиграл вдвое больше титулов АПЛ, чем его португальский коллега.

"Гвардиола сказал что-то вчера обо мне. Он выиграл шесть трофеев, а я выиграл три, однако я выиграл свои трофеи абсолютно честно. Если я проиграл, я хочу поздравить своего соперника, потому что он был лучше меня. Я не хочу быть победителем, имея 150 судебных процессов по моим нарушениям", — сказал Моуринью.

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Менеджер "горожан", похоже был раздражен тем, что болельщики "Ливерпуля" скандировали с трибун, поэтому решил резко отреагировать на сравнение его жестов о количестве выигранных титулов с поведением Жозе Моуринью.

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Напомним, что Жозе Моуринью выиграл все свои три титула АПЛ, возглавляя лондонский "Челси".

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Пеп Гвардиола Жозе Моуринью
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Источник:
HaytersTV
Опубликовал: Андрей Журба
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