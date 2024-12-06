Интер работает над подписанием игрока Манчестер Юнайтед

Формация 3-4-3 Аморима могла бы дать Виктору Линделефу шанс продолжить карьеру в "МЮ". Однако у защитника заканчивается контракт в конце сезона, и "манкунианцы" больше не имеют возможности продлить его на год.

По информации TEAMtalk, "Интер" работает над подписанием 30-летнего игрока "красных дьяволов". У Линделефа осталось лишь семь месяцев до завершения контракта, и он может подписать предконтрактное соглашение с зарубежными командами уже 1 января.Утверждается, что "Интер" стремится обновить свои ряды центральных защитников, поскольку Стефан Де Врей и Франческо Ачерби достигли естественного завершения карьеры игроков топ-уровня. "Нерадзурри" верят, что огромный опыт шведа хорошо послужит клубу в ближайшие годы.

Добавим, что в этом сезоне Виктор Линделеф провел 7 матчей, однако никакими результативными действиями не отметился.