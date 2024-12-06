Борнмут нацелился на трансфер талантливого воспитанника Реала

"Борнмут", за который выступает Илья Забарный, нацелился на подписание талантливого 25-летнего защитника мадридского "Реала" Франа Гарсии в качестве потенциальной замены для Милоша Керкеза, который может покинуть команду следующим летом.

Как сообщает испанское издание Relevo, "Борнмут" серьезно заинтересован в подписании Франа Гарсии следующим летом. Андони Ираола хорошо знаком с футболистом, которого он тренировал, когда возглавлял "Райо Вальекано".

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Первым шагом для осуществления этого трансфера должна стать продажа Милоша Керкеза, который находится в списке трансферных целей "Манчестер Юнайтед". Однако, подписание испанского игрока не является простой задачей, поскольку "Реал" не отпустит своего футболиста, если не подпишет нового левого защитника.

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В этом сезоне Фран Гарсия принял участие в 16 матчах за "Реал" в Ла Лиге и Лиге чемпионов, став одним из основных игроков мадридского клуба. Его стоимость по версии сайта Transfermarkt оценивается в 15 миллионов евро.