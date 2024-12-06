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Манчестер Юнайтед определился с приоритетной позицией, которую клуб хочет усилить зимой
Руководство дьяволов будет очень занятым в январе
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" стремится привлечь игроков, которые будут соответствовать новому стилю игры Рубена Аморима. В клубе четко определились с приоритетами на январское трансферное окно.
Согласно информации от издания Mirror, руководство "красных дьяволов" будет искать нового форварда. В их списке на первом месте стоит бомбардир лиссабонского "Спортинга" Виктор Дьёкереш. 26-летний нападающий сборной Швеции уже забил 25 голов в этом сезоне за "львов" во всех турнирах.
Также, как известно, "МЮ" активно следит за форвардом леверкузенского "Байера" Виктором Бонифейсом. В прошлом сезоне 23-летний нигерийский нападающий помог своей команде добыть "золотой дубль".
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Напомним, что после 14-ти сыгранных туров в чемпионате Англии "Манчестер Юнайтед" занимает 13-е место, набрав лишь 19 очков.
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