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Вулверхэмптон определился с потенциальной заменой для Гари О'Нила
Команду может возглавить испанец
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Вулверхэмптон" нашел альтернативный вариант на должность главного тренера команды в качестве замены Гари О'Нилу.
Согласно информации от журналиста Маттео Моретто, "Вулверхэмптон" определил 41-летнего испанского тренера "Вест Бромвича" из Чемпионшипа Карлоса Корберану основным кандадтом на место менеджера клуба.
Известно, что руководство "волков" рассматривает возможность увольнения Гари О'Нила, если его команда проиграет в понедельник в матче 15-го тура АПЛ против "Вест Хэма".
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"Вулверхэмптон" занимает 19-е место в чемпионате Англии, набрав лишь 9 очков в предыдущих 14-ти матчах АПЛ. Команде Гари О'Нила удалось одержать лишь две победы.
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