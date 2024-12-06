"Вулверхэмптон" нашел альтернативный вариант на должность главного тренера команды в качестве замены Гари О'Нилу.

Согласно информации от журналиста Маттео Моретто, "Вулверхэмптон" определил 41-летнего испанского тренера "Вест Бромвича" из Чемпионшипа Карлоса Корберану основным кандадтом на место менеджера клуба.

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Известно, что руководство "волков" рассматривает возможность увольнения Гари О'Нила, если его команда проиграет в понедельник в матче 15-го тура АПЛ против "Вест Хэма".

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"Вулверхэмптон" занимает 19-е место в чемпионате Англии, набрав лишь 9 очков в предыдущих 14-ти матчах АПЛ. Команде Гари О'Нила удалось одержать лишь две победы.