Тренер Арсенала подтвердил, что клуб работает над новыми соглашениями для его штаба

Во время своей пресс-конференции главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что его ассистент Альберт Стейвенберг получит новый контракт в соответствии со сроком его личного контракта.

"Мы работаем над тем, чтобы заключить контракты со всеми, кто входит в тренерский штаб", — сказал Артета.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал о том, что руководство "канониров" намерено предложить 54-летнему нидерландскому специалисту новое долгосрочное соглашение до июня 2027 года.

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Напомним, что свой следующий матч "Арсенал" проведет на "Крейвен Коттедж" против "Фулхэма" в воскресенье, 8-го декабря. Игра начнется в 16:00 по киевскому времени.