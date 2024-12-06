  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тренер Арсенала подтвердил, что клуб работает над новыми соглашениями для его штаба
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Арсенала подтвердил, что клуб работает над новыми соглашениями для его штаба

Англия

Руководство клуба придерживается четкого плана

Тренер Арсенала подтвердил, что клуб работает над новыми соглашениями для его штаба

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Во время своей пресс-конференции главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что его ассистент Альберт Стейвенберг получит новый контракт в соответствии со сроком его личного контракта.

"Мы работаем над тем, чтобы заключить контракты со всеми, кто входит в тренерский штаб", — сказал Артета.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал о том, что руководство "канониров" намерено предложить 54-летнему нидерландскому специалисту новое долгосрочное соглашение до июня 2027 года.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что свой следующий матч "Арсенал" проведет на "Крейвен Коттедж" против "Фулхэма" в воскресенье, 8-го декабря. Игра начнется в 16:00 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Гвардиола заявил, что четверо ключевых игроков команды не сыграют в следующем матче
yellow-arrow
Вулверхэмптон определился с потенциальной заменой для Гари О'Нила
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед определился с приоритетной позицией, которую клуб хочет усилить зимой
Арсенал (Лондон) Микель Артета
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Arsenal FC
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости