Гвардиола заявил, что четверо ключевых игроков команды не сыграют в следующем матче

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола на своей пресс-конференции накануне выездного матча против "Кристал Пэлас" рассказал о физическом состоянии нескольких ключевых игроков, которые пропустят эту игру.

"Фил Фоден не готов принять участие в следующем матче. Натан Аке недоступен, Джон Стоунз и Матео Ковачич также все еще недоступны для выбора состава. Они не сыграют против "Кристал Пэлас", — сказал Гвардиола.

Также 53-летний испанец отметил, что клуб оценит состояние Мануэля Аканджи перед игрой.

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Напомним, что матч "Кристал Пэлас" - "Манчестер Сити" состоится в субботу, 7-го декабря.