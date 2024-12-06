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Гвардиола заявил, что четверо ключевых игроков команды не сыграют в следующем матче

Англия

Наставник горожан сообщил обновленную информацию

Гвардиола заявил, что четверо ключевых игроков команды не сыграют в следующем матче

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола на своей пресс-конференции накануне выездного матча против "Кристал Пэлас" рассказал о физическом состоянии нескольких ключевых игроков, которые пропустят эту игру.

"Фил Фоден не готов принять участие в следующем матче. Натан Аке недоступен, Джон Стоунз и Матео Ковачич также все еще недоступны для выбора состава. Они не сыграют против "Кристал Пэлас", — сказал Гвардиола.

Также 53-летний испанец отметил, что клуб оценит состояние Мануэля Аканджи перед игрой.

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Напомним, что матч "Кристал Пэлас" - "Манчестер Сити" состоится в субботу, 7-го декабря.

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Источник:
Manchester City FC
Опубликовал: Андрей Журба
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