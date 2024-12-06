"Мы хотим быть лучшими во всём". Артета отреагировал на то, что его команду называют королями угловых

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета отреагировал на то, что его команду называют королями угловых, заявив о своих масштабных амбициях, которых он стремится достичь в клубе.

"Мы хотим быть королями во всем. На угловых — лучшими в мире. Нас сравнивают со "Сток Сити"? Мы воспринимаем это, как большой комплимент. Мы хотим быть лучшими среди всех команд мира в позиционной игре, в прессинге, во всем".

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"Раньше все говорили, что мы недостаточно забиваем, что мы не выигрывали в важных матчах уже на протяжении 20 лет. Мы хотим, чтобы у нас была лучшая академия, которая будет непревзойденной в контексте развития игроков. Мы хотим быть лучшими из лучших. Это наша цель", — добавил Артета.

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Напомним, что с начала прошлого сезона "канониры" забили 22 гола в чемпионате Англии — это лучший показатель среди всех команд. На данный момент "Арсенал" занимает третье место в АПЛ, отставая от лидеров, "Ливерпуля", на семь очков.