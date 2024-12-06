  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. "Мы хотим быть лучшими во всём". Артета отреагировал на то, что его команду называют королями угловых
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Мы хотим быть лучшими во всём". Артета отреагировал на то, что его команду называют королями угловых

Англия

Тренер Арсенала имеет большие амбиции

"Мы хотим быть лучшими во всём". Артета отреагировал на то, что его команду называют королями угловых

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета отреагировал на то, что его команду называют королями угловых, заявив о своих масштабных амбициях, которых он стремится достичь в клубе.

"Мы хотим быть королями во всем. На угловых — лучшими в мире. Нас сравнивают со "Сток Сити"? Мы воспринимаем это, как большой комплимент. Мы хотим быть лучшими среди всех команд мира в позиционной игре, в прессинге, во всем".

Читайте такжеАрсенал установил историческое достижение в противостоянии с Манчестер Юнайтед

"Раньше все говорили, что мы недостаточно забиваем, что мы не выигрывали в важных матчах уже на протяжении 20 лет. Мы хотим, чтобы у нас была лучшая академия, которая будет непревзойденной в контексте развития игроков. Мы хотим быть лучшими из лучших. Это наша цель", — добавил Артета.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что с начала прошлого сезона "канониры" забили 22 гола в чемпионате Англии — это лучший показатель среди всех команд. На данный момент "Арсенал" занимает третье место в АПЛ, отставая от лидеров, "Ливерпуля", на семь очков.

По теме
yellow-arrow
Бывший тренер ПСЖ может взяться за работу в кризисном клубе АПЛ
yellow-arrow
Тоттенхэм попрощается со своим испанским крайним защитником в январе
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест. Анонс и прогноз матча 15-го тура АПЛ на 07.12.2024
Арсенал (Лондон) Микель Артета
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
football.london
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kalan-86 (Анкара)
06.12.2024 в 17:33
Молодец Микель. Так им и нужно отвечать, завистникам этим.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
kalan-86 (Анкара)
06.12.2024 в 17:33
Молодец Микель. Так им и нужно отвечать, завистникам этим.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости