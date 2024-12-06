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"Мы хотим быть лучшими во всём". Артета отреагировал на то, что его команду называют королями угловых
Тренер Арсенала имеет большие амбиции
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета отреагировал на то, что его команду называют королями угловых, заявив о своих масштабных амбициях, которых он стремится достичь в клубе.
"Мы хотим быть королями во всем. На угловых — лучшими в мире. Нас сравнивают со "Сток Сити"? Мы воспринимаем это, как большой комплимент. Мы хотим быть лучшими среди всех команд мира в позиционной игре, в прессинге, во всем".
"Раньше все говорили, что мы недостаточно забиваем, что мы не выигрывали в важных матчах уже на протяжении 20 лет. Мы хотим, чтобы у нас была лучшая академия, которая будет непревзойденной в контексте развития игроков. Мы хотим быть лучшими из лучших. Это наша цель", — добавил Артета.
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Напомним, что с начала прошлого сезона "канониры" забили 22 гола в чемпионате Англии — это лучший показатель среди всех команд. На данный момент "Арсенал" занимает третье место в АПЛ, отставая от лидеров, "Ливерпуля", на семь очков.
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