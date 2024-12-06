Ливерпуль попытается подписать бывшего нападающего Манчестер Сити

"Ливерпуль" может рассмотреть вариант с подписанием бывшего нападающего "Манчестер Сити".

Как сообщает издание Fichajes, 28-летний Лерой Сане находится в списке "Ливерпуля" в преддверии летнего трансферного окна. Контракт опытного немецкого вингера с "Баварией" истекает в конце этого сезона, поэтому мерсисайдцы могут попытаться подписать его на правах свободного агента.

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Арне Слот предпочитает универсальных игроков, которым и является Лерой Сане. Перспектива бесплатного перехода может приблизить 28-летнего игрока к "Ливерпулю", тем более, что он имеет опыт игры в АПЛ, а "красные" находятся в поиске усиления своей атаки.

Однако "Бавария" все еще продолжает вести переговоры со своим игроком относительно продления контракта.

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Напомним, что Лерой Сане играл за "Манчестер Сити" с 2016 по 2020 год. За тот период немец провел 90 матчей в АПЛ, забив 25 голов и отдав 29 результативных передач.