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Эвертон – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Миколенко ждет в гости Салаха
Getty Images / Global Images Ukraine
Очередное мерсисайдское дерби и это означает, что мы увидим очередное противостояние Миколенко и Салаха. У украинца нередко получалось останавливать египтянина и мы надеемся, что получится и на этот раз, хотя форма как Мохамеда, так и всего «Ливерпуля» сейчас поражают.
Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 7 декабря.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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