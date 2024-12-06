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Эвертон – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Миколенко ждет в гости Салаха

Эвертон – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Очередное мерсисайдское дерби и это означает, что мы увидим очередное противостояние Миколенко и Салаха. У украинца нередко получалось останавливать египтянина и мы надеемся, что получится и на этот раз, хотя форма как Мохамеда, так и всего «Ливерпуля» сейчас поражают.

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 7 декабря.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Эвертон" — "Ливерпуль"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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