Эвертон – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Очередное мерсисайдское дерби и это означает, что мы увидим очередное противостояние Миколенко и Салаха. У украинца нередко получалось останавливать египтянина и мы надеемся, что получится и на этот раз, хотя форма как Мохамеда, так и всего «Ливерпуля» сейчас поражают.

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 7 декабря.

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