  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Арне Слот рассказал, что он ожидает от своего первого мерсисайдского дерби
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арне Слот рассказал, что он ожидает от своего первого мерсисайдского дерби

Англия

Для наставника Ливерпуля этот матч будет особенным

Арне Слот рассказал, что он ожидает от своего первого мерсисайдского дерби

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Для главного тренера "Ливерпуля" Арне Слота матч против "Эвертона" станет особенным, поскольку он впервые в своей карьере примет участие в мерсисайдском дерби в качестве менеджера одного из клубов.

"Я думаю, что это будет особенный матч не только для меня, но и для всех болельщиков и игроков, которые завтра будут участвовать в дерби. Быть частью этой исторической игры уже является чем-то особенным, тем более, что эта встреча, вероятно, будет последней на "Гудисон Парк". Это будет приятный опыт, но все зависит от результата. Именно на этом мы больше всего сосредотачиваемся в этой игре".

"Мы должны быть более агрессивными, но не злыми. "Эвертон" умеет угрожать воротам соперника, особенно во время стандартных положений. Поэтому мы не должны дать им возможность получить свой шанс у наших ворот. Мы должны действовать агрессивно, сосредоточенно и разумно", — добавил Слот.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что матч "Эвертон" - "Ливерпуль" состоится уже в эту субботу, 7-го декабря. Начало игры в 14:30 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Бывший тренер ПСЖ может взяться за работу в кризисном клубе АПЛ
yellow-arrow
Тоттенхэм попрощается со своим испанским крайним защитником в январе
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест. Анонс и прогноз матча 15-го тура АПЛ на 07.12.2024
Эвертон (Ливерпуль) Ливерпуль Арне Слот
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости