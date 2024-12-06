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Арне Слот рассказал, что он ожидает от своего первого мерсисайдского дерби
Для наставника Ливерпуля этот матч будет особенным
Getty Images / Global Images Ukraine
Для главного тренера "Ливерпуля" Арне Слота матч против "Эвертона" станет особенным, поскольку он впервые в своей карьере примет участие в мерсисайдском дерби в качестве менеджера одного из клубов.
"Я думаю, что это будет особенный матч не только для меня, но и для всех болельщиков и игроков, которые завтра будут участвовать в дерби. Быть частью этой исторической игры уже является чем-то особенным, тем более, что эта встреча, вероятно, будет последней на "Гудисон Парк". Это будет приятный опыт, но все зависит от результата. Именно на этом мы больше всего сосредотачиваемся в этой игре".
"Мы должны быть более агрессивными, но не злыми. "Эвертон" умеет угрожать воротам соперника, особенно во время стандартных положений. Поэтому мы не должны дать им возможность получить свой шанс у наших ворот. Мы должны действовать агрессивно, сосредоточенно и разумно", — добавил Слот.
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Напомним, что матч "Эвертон" - "Ливерпуль" состоится уже в эту субботу, 7-го декабря. Начало игры в 14:30 по киевскому времени.
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