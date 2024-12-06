Тоттенхэм попрощается со своим испанским крайним защитником в январе

Левый защитник "Тоттенхэма" Серхио Регилон попал в сферу интересов "Хетафе". Руководство "шпор" не рассчитывает на игрока и готово продать 27-летнего испанца уже в зимнее трансферное окно.

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Сообщается, что "Хетафе" стремится усилить состав своей команды Серхио Регилоном, который является воспитанником академии мадридского "Реала". В 2020 году он покинул испанский гранд ради "Тоттенхэма", который тогда выложил за него 32 миллиона фунтов стерлингов. Теперь он больше не нужен лондонской команде.

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В этом сезоне Серхио Регилон ни разу не выходил на поле в матче за "Тоттенхэм". Напомним, что вторую половину прошлой кампании 27-летний испанец провел в "Брентфорде", принял участие в 16 матчах за клуб, в которых ему удалось отличиться 4 ассистами. Его стоимость по версии сайта Transfermarkt оценивается в 12 миллионов евро.