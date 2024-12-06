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"Они стоят за клубом, а не за мной". Постекоглу ответил на критику болельщиков Тоттенхэма

Англия

Специалист ответил на вопросы журналистов

"Они стоят за клубом, а не за мной". Постекоглу ответил на критику болельщиков Тоттенхэма

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу прокомментировал реакцию болельщиков на поражение команду в матче против "Борнмута" (1:0).

"Они стоят за клубом, а не за мной. Мне безразлично, кто за мной. Вчера вечером, я предполагаю, те, кто ездил в Борнмут, были довольно страстными фанатами, поэтому они не были довольны тем, что увидели, и они хотели высказать свое мнение, я учел это, и мы движемся вперед", - сказал специалист.

Ближайший матч "Тоттенхэма" состоится 8 декабря. Команда сыграет против "Челси".

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Тоттенхэм (Лондон) Анге Постекоглу Борнмут
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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