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"Они стоят за клубом, а не за мной". Постекоглу ответил на критику болельщиков Тоттенхэма
Специалист ответил на вопросы журналистов
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу прокомментировал реакцию болельщиков на поражение команду в матче против "Борнмута" (1:0).
"Они стоят за клубом, а не за мной. Мне безразлично, кто за мной. Вчера вечером, я предполагаю, те, кто ездил в Борнмут, были довольно страстными фанатами, поэтому они не были довольны тем, что увидели, и они хотели высказать свое мнение, я учел это, и мы движемся вперед", - сказал специалист.
Ближайший матч "Тоттенхэма" состоится 8 декабря. Команда сыграет против "Челси".
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