"Они стоят за клубом, а не за мной". Постекоглу ответил на критику болельщиков Тоттенхэма

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу прокомментировал реакцию болельщиков на поражение команду в матче против "Борнмута" (1:0).

"Они стоят за клубом, а не за мной. Мне безразлично, кто за мной. Вчера вечером, я предполагаю, те, кто ездил в Борнмут, были довольно страстными фанатами, поэтому они не были довольны тем, что увидели, и они хотели высказать свое мнение, я учел это, и мы движемся вперед", - сказал специалист.