Бывший тренер ПСЖ может взяться за работу в кризисном клубе АПЛ

На уровне руководства "Вест Хэма" все еще обсуждается будущее главного тренера команды Хулена Лопетеги.

По информации от издания Foot Mercato, "Вест Хэму" предложили рассмотреть вариант с возможным назначением на должность менеджера команды нескольких именитых наставников: Кристофа Галтье, Маурицио Сарри и Массимилиано Аллегри.

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58-летний Галтье, который сейчас работает с катарским клубом "Аль-Духаиль", и двое итальянских специалистов открыты к тому, чтобы возглавить лондонский клуб. Сейчас Лопетеги находится под угрозой увольнения из-за неутешительных результатов своей команды в последних матчах, но он будет тренировать клуб до следующего матча, после которого будет определена его судьба.

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Напомним, что в сезоне 2022/23 Кристоф Галтье работал с "ПСЖ", выиграв с французским клубом титул Лиги 1.