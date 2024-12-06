Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

После прихода на пост главного тренера Рубена Аморима "Манчестер Юнайтед" выиграл оба матча на "Олд Траффорд" и кажется, что "Ноттингем Форест" не сможет изменить эту традицию в субботу.

Мы все четче видим стиль, который проповедует новый тренер, принесет ли этот стиль победу над "лесниками"?

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 7 декабря.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

1.69 3.95 5.10 Узнать больше

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports по подписке.

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.