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Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Рубен Аморим на "Олд Траффорд" только побеждает
Getty Images / Global Images Ukraine
После прихода на пост главного тренера Рубена Аморима "Манчестер Юнайтед" выиграл оба матча на "Олд Траффорд" и кажется, что "Ноттингем Форест" не сможет изменить эту традицию в субботу.
Мы все четче видим стиль, который проповедует новый тренер, принесет ли этот стиль победу над "лесниками"?
Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 7 декабря.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports по подписке.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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