Накипело? Тренер Ливерпуля не в восторге от постоянных вопросов о контрактах ключевых игроков его команды

Во время пресс-конференции Арне Слота накануне мерсисайдского дерби один из журналистов вновь спросил 46-летнего нидерландского тренера о том, есть ли обновления по контракту капитана "Ливерпуля".

— Я хотел бы поинтересоваться ситуацией с контрактом Вирджила ван Дейка. Есть ли у вас, возможно, какие-то новости для нас?

— Как вы думаете, каким будет мой ответ на этот вопрос? (смеется) Ладно, ваш босс постоянно просит вас задать этот вопрос мне на пресс-конференции, да? Возможно, вам стоило бы сказать своему начальнику, что вы всегда получаете один и тот же ответ на один и тот же вопрос. Некоторым из людей уже надоело слушать это во время каждой встречи с журналистами.

"Tell your boss that you always get the same answer" ????



Arne Slot's lips are sealed on Virgil Van Dijk's Liverpool future... ???? pic.twitter.com/b5NJANDunI