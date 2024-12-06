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Накипело? Тренер Ливерпуля не в восторге от постоянных вопросов о контрактах ключевых игроков его команды

Англия

Менеджер мерсисайдцев в очередной раз попытался закрыть эту тему

Накипело? Тренер Ливерпуля не в восторге от постоянных вопросов о контрактах ключевых игроков его команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Во время пресс-конференции Арне Слота накануне мерсисайдского дерби один из журналистов вновь спросил 46-летнего нидерландского тренера о том, есть ли обновления по контракту капитана "Ливерпуля".

— Я хотел бы поинтересоваться ситуацией с контрактом Вирджила ван Дейка. Есть ли у вас, возможно, какие-то новости для нас?

— Как вы думаете, каким будет мой ответ на этот вопрос? (смеется) Ладно, ваш босс постоянно просит вас задать этот вопрос мне на пресс-конференции, да? Возможно, вам стоило бы сказать своему начальнику, что вы всегда получаете один и тот же ответ на один и тот же вопрос. Некоторым из людей уже надоело слушать это во время каждой встречи с журналистами.

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Напомним, что ранее авторитетное издание The Athletic сообщило о том, что "Ливерпуль" сделал официальное предложение нового контракта для 33-летнего Вирджила ван Дейка. Его действующее соглашение с клубом истекает летом 2025 года. Также ведутся переговоры с Мохамедом Салахом и Трентом Александером-Арнольдом.

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Ливерпуль Вирджил ван Дейк Арне Слот
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Источник:
TNT Sports
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
06.12.2024 в 19:15
Авжеж ВЕЛИКІ гроші потребують ВЕЛИКУ тишу! Невже не зрозуміло, коли клуб та футболіст приймуть остаточне рішення тоді і сповістять! Можливо що не одразу... а коли між собою домовляться!
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
06.12.2024 в 19:15
Авжеж ВЕЛИКІ гроші потребують ВЕЛИКУ тишу! Невже не зрозуміло, коли клуб та футболіст приймуть остаточне рішення тоді і сповістять! Можливо що не одразу... а коли між собою домовляться!
Ответить
0
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