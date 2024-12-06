Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

На этой неделе команда Гвардиолы наконец вернулась на победный путь и это может стать тем самым импульсом для дальнейших свершений. Злости у этого коллектива меньше не стало и с этим как-то придется играть "орлам" во главе с Оливером Гласнером.

В прошлом сезоне они смогли отобрать очки у "Сити". Попробуют это сделать и на этот раз.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 7 декабря.

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