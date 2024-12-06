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Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Оливер Гласнер попытается отбиться от злых "горожан"
Getty Images / Global Images Ukraine
На этой неделе команда Гвардиолы наконец вернулась на победный путь и это может стать тем самым импульсом для дальнейших свершений. Злости у этого коллектива меньше не стало и с этим как-то придется играть "орлам" во главе с Оливером Гласнером.
В прошлом сезоне они смогли отобрать очки у "Сити". Попробуют это сделать и на этот раз.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 7 декабря.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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