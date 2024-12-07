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Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Пеп Гвардиола и его команда идут на поправку
Getty Images / Global Images Ukraine
После затяжных серий неудач иногда хватает одного удачного результата для того, чтобы полностью от этого оправиться. Посреди недели "горожане" наконец победили и теперь могут отталкиваться от того матча против "Ноттингем Форест".
Соперник выглядит не очень грозно, в этом сезоне подопечные Гласнера не впечатляют, поэтому есть все шансы превратить одну победу в серию из двух.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 7 декабря.
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Английская Премьер-лига. 15-й тур.
7 декабря. 17:00. Лондон. "Селхерст Парк"
Главный судья: Роберт Джонс (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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