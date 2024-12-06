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Amazon извинился перед Слотом из-за недоразумения во время трансляции матча Ньюкасл - Ливерпуль

Англия

В чем дело?

Amazon извинился перед Слотом из-за недоразумения во время трансляции матча Ньюкасл - Ливерпуль

Getty Images/Global Images Ukraine

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Во время прямой трансляции матча "Ньюкасл" - "Ливерпуль" на Amazon Prime произошел инцидент, связанный с главным тренером "красных" Арне Слотом и арбитром матча Эндрю Мэдли.

Ведущий Дэн Уокер заявил, что Слот вошел в судейскую комнату во время перерыва матча, чтобы поговорить с арбитром. Однако позже выяснилось, что эта информация была ложной. Разговор между Арне и Мэдли состоялся до начала матча в туннеле.

Телеканал Amazon Prime извинился перед "Ливерпулем" за эту ошибку. Представители канала объяснили инцидент производственным недоразумением.

Стоит отметить, что правила позволяют тренерам общаться с арбитром в течение 30 минут после окончания матча в раздевалке. Однако, если тренер пытается зайти в судейскую комнату раньше, арбитр имеет право показать ему желтую или красную карточку.

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Ливерпуль Ньюкасл Арне Слот amazon
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Источник:
The Sun
Опубликовал: Екатерина Власова
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