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Ван Нистелрой высказался о зимнем трансферном окне в Лестере

Англия

Не будет спешки

Ван Нистелрой высказался о зимнем трансферном окне в Лестере

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Лестера" Рууд ван Нистелрой высказался о январском трансферном окне команды.

По словам нидерландского специалиста, клуб не планирует делать поспешных решений и сначала оценит ситуацию в команде:

"Мы обсуждали трансферное окно еще до того, как я подписал контракт. Мы говорили о зимнем трансферном окне и о летнем. Мы пришли к выводу, что не стоит спешить. У нас есть команда, которая имеет все шансы показать хорошие результаты уже в ближайшее время".

Тренер "Лестера" подчеркнул, что после завершения первой половины сезона клуб проведет детальный анализ и тогда уже будет принимать решение по усилению состава.

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Рууд ван Нистелрой Лестер Сити
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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