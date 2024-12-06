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Ван Нистелрой высказался о зимнем трансферном окне в Лестере
Не будет спешки
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Лестера" Рууд ван Нистелрой высказался о январском трансферном окне команды.
По словам нидерландского специалиста, клуб не планирует делать поспешных решений и сначала оценит ситуацию в команде:
"Мы обсуждали трансферное окно еще до того, как я подписал контракт. Мы говорили о зимнем трансферном окне и о летнем. Мы пришли к выводу, что не стоит спешить. У нас есть команда, которая имеет все шансы показать хорошие результаты уже в ближайшее время".
Тренер "Лестера" подчеркнул, что после завершения первой половины сезона клуб проведет детальный анализ и тогда уже будет принимать решение по усилению состава.
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