Что происходит с Манчестер Сити. Причины, из-за которых Гвардиола будет продолжать царапать себе лицо

Серия без побед прервалась. Гвардиола победил "Ноттингем Форест". Но сегодня уже нет смысла говорить и том, что Гвардиола стоит на пути к очередному чемпионству. Не в сезоне 2024/2025. Собственно, ничего удивительного. "Манчестер Сити" медленно, но уверенно шел к регрессу. А как иначе, если большинство ключевых игроков одной ногой уже на пенсии: Кевин де Брюйне (33 года), Бернарду Силва (30 лет), Кайл Уокер (34 года), Матео Ковачич (30 лет), Мануэль Аканджи (29 лет), Джон Стоунз (30 лет). Если таких игроков один-два, это не проблема. Можно заменить по ходу матча. Но когда их так много - "минус" растет. Однако, это не единственное препятствие для Гвардиолы и его команды.

Зависимость от Родри

Вокруг Родри была построена вся полузащита "Манчестер Сити". Родри задавал игровой темп команды, распределял владение и разбивал атаки соперника. С Родри полузащита была стабильная и доминировала. Важную роль испанец играл и в защите. Читая игру, совершая подкаты и прерывая передачи соперника, Родри закрывал дыры в защите "Манчестер Сити". Без Родри пространство перед штрафной открыто, соперники легко находят пути к воротам "горожан". Даже Гвардиола назвал сегодняшнюю защиту "Манчестер Сити" "хрупкой".

Испанец был одним из ключевых игроков, который разгонял атаки команды. Благодаря его точным дальним передачам и креативным решениям "Манчестер Сити" был непредсказуемым.

Отсутствие испанца показало, в какой степени команда зависима от одного игрока, насколько неустойчива, на первый взгляд, идеальная система Гвардиолы. И как важна глубина состава. Перед Гвардиолой стоит непростая задача, решить которую следует очень быстро. Либо найти замену испанцу, либо научить других футболистов играть приблизительно, как Родри. Ковачич, который условно заменил Родри, не решает все задачи. Соперники легко читают хорвата, перекусывают его передачи, что приводит к опасным моментам у ворот "Манчестер Сити".

Возвращение Гюндогана

"Манчестер Сити" не приложил больших усилий для возвращения Илкая. Однако, футболисту уже 34 года. И этот переезд дался ему нелегко. Гюндоган сегодня в составе "Манчестер Сити" олицетворяет, как и вся команда, неуверенность и уязвимость. Гвардиола предполагал, что Гюндоган может заменить Родри. Но такой эксперимент не дал положительный результат. После года в "Барселоне" Илкай уже не выглядит лидером команды, как минимум на поле. Футболист часто ошибается в центре поля и не готов играть в один из скоростных футболов Европы.

Возвращение Гюндогана остановило процесс поиска футболиста в полузащиту, который бы мог заменить Хулиана Альвареса (ушел в "Атлетико Мадрид") и Эрлинга Холанна. Такой поворот событий сделал "Манчестер Сити" еще более уязвленным и недееспособным в центре поля и на острие атак.

Кайл Уокер и Джон Стоунз

Футболисты, на которых строилась стена защиты в предыдущих сезонах, в нынешнем подводят Гвардиолу. Возрастные игроки, подверженные травмам не могут стабильно выступать и приносить пользу команде на все сто процентов. Достаточно посмотреть на матч с "Тоттенхэмом". Четыре безответных гола в ворота Эдерсона. Все на совести Стоунза и Уокера. На 13-й минуте Мэддисон легко прошел сквозь Стоунза и Уокера плюс Гюндогана - первый гол. На 20-й минуте Уокер не успел за Мэддисоном - второй гол. На 52- минуте Уокер проиграл все единоборства, не закрыл Сона - третий гол. На 90+3 минуте Уокер остался возле своей штрафной, не помог Грилишу разогнать атаку, как следствие потеря мяча. Усталость Кайла сыграла злую шутку - четвертый гол.

Стоунз может играть превосходно только тогда, когда его не беспокоит здоровье. Раньше Гвардиола имел в своем арсенале достаточно игроков, которые могли бы заменить защитника. Сейчас такая возможность часто отсутствует. Большинство футболистов обороны периодически находятся в лазарете.

Атакующая машина тормозит

У Гвардиолы есть неплохой вариант для достижения результата в турнирной таблице - больше забивать, если команда много пропускает. Но, "Манчестер Сити" во главе со своим лучшим бомбардиром забивает мало. Всего "горожане" наколотили в АПЛ 25 голов. Для сравнения, "Ливерпуль" - 29 голов, "Челси" - 31 гол, "Арсенал" - 28. На старте сезона норвежец дал повод думать, что ему под силу побить все рекорды. Два хет-трика - "Ипсвичу" (24 августа) и "Вест Хэму" (31 августа); дубль "Брентфорду" (14 сентября). Но дальше Холанн чаще тратит впустую редкие голевые моменты, чем их реализовывает. Да и вся атакующая компания Гвардиолы молчит. Нет голов у Фодена (10 матчей - ноль голов), Бернарду Силвы (14 матчей - один гол), Савиньо (11 матчей - ноль голов, и всего два ассиста).

Фил Фоден - лучший игрок 2024 года (АПЛ) в нынешнем сезоне проваливается. На старте сезона крайний нападающий пропустил несколько игр из-за плохого самочувствия. Вернувшись на поле, Фил не показывает тот футбол, который от него ожидают. Нельзя сказать, что у футболиста пропала мотивация. Скорее, Фоден, как и вся команда, находится в состоянии регресса.

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Савио в "Манчестер Сити" пока не так хорош, как в "Жироне". Конечно, бразилец продолжает восхищать своим дриблингом, проходами по флангу, отличным взаимодействием с Бернарду Силвой, но ему не всегда удается быть эффективным в штрафной соперника. В данной ситуации это большой минус для "Манчестер Сити". Не очень выдающийся сезон объясняется адаптацией к новым условиям. Тем не менее, это тоже один из винтиков провалившейся системы Гвардиолы.

Не впечатляет и Бернарду Силва. Португалец выглядит потеряшкой в нынешнем сезоне. Есть даже предположение, что "Манчестер Сити" рассматривает продажу игрока уже в январе 2025 года.

Нельзя сказать, что травма Оскара Бобба, 21-летнего нападающего одна из ключевых проблем Гвардиолы. Однако Оскар на летней предсезонке вселил надежду, что может выходить в основе и забивать важные голы. До января норвежец не сможет помочь команде.

В сентябре Гвардиола лишился и Кевина де Брюйне (рецидив травмы). Эта потеря равноценна потере Родри. В ноябре Кевин редко появлялся на поле и только его 74 минуты четвертого декабря принесли настоящее удовольствие Гвардиоле, болельщикам и команде - ассист на Силву и важный гол в ворота "Ноттингем Форест". "Манчестер Сити" наконец-то одержал победу в этом матче. Возможно, потому, что Кевин вернулся?

Травмы и истерика из-за плотного календаря игр

"Манчестер Сити" проиграл "Брайтону" и "Борнмуту", командам, которые не выступают в европейских турнирах. Гвардиола чуть ли не с истерическими нотками оправдывался перед болельщиками: "Если бы у меня была неделя на подготовку к матчам, мы бы выглядели гораздо лучше". Большое количество травм лишает тренера возможности ротации. Футболисты на поле выглядят уставшими и как результат, соперники ловят "горожан" на ошибках и забивают.

Напряжение Гвардиолы

Гвардиола - великий мотиватор. Однако сегодняшнее настроение тренера может привести к плохим последствиям. Во время матча с "Фейеноордом" Пеп несколько минут не желал смотреть на игру своих футболистов (зажал голову руками и не поднимал глаза), аплодировал своим подопечным после второго пропущенного мяча (сарказм тренера), а потом исцарапал лицо от отчаяния. Такое поведение наставника, пусть даже и с шестью чемпионскими титулами за плечами, может произвести обратный эффект - демотивацию игроков.

Победа над "Ноттингем Форест" пока еще ничего не значит. Кевин де Брюйне не готов выходить на поле каждые три дня. А без бельгийца чемпионский футбол "Манчестер Сити" не клеится. Да и лазарет пополнился очередными травмированными – Натан Аке и Мануэль Аканджи.

Все говорит о том, что Гвардиола пока не придумал, как побеждать в сезоне 2024/2025. А впереди (07.12.2024) неуступчивый "Кристал Пэлас". Хоть команда Оливера Гласнера и плетется внизу турнирной таблицы, она все равно может доставить трудности "горожанам". Оборона "Кристал Пэлас" в нынешнем сезоне впечатляет. Пробить ее не очень легко. А вот линия защиты Гвардиолы вновь понесла потери. И это может дать повод отдохнувшим "орлам" отобрать очки у "горожан" на своем домашнем стадионе.

После "Кристал Пэлас" Гвардиолу ожидает непростой "Ювентус" в Лиге чемпионов, обновленный и заряженный Аморимом "Манчестер Юнайтед". Сегодня каждый матч для "Манчестер Сити" - настоящее испытание, к которому команда и главный тренер не готовы на сто процентов. Но, как говорится, надежда умирает последней. Путевку в еврокубки по результатам нынешнего сезона получить есть шанс, даже без недостающих кирпичиков в недостроенной системе гениального Гвардиолы.