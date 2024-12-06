Мареска: Я трачу часы, чтобы понять, как я могу помочь каждому игроку

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска поделился деталями своей работы с командой.

Итальянский специалист подчеркнул, что уделяет большое внимание индивидуальной работе с футболистами, стремясь максимально раскрыть их потенциал.

"Я трачу часы, чтобы понять, как я могу помочь каждому игроку. Мы проводим дополнительные тренировки, детально разбираем игры.

У меня есть команда помощников, которые помогают мне находить малейшие детали в игре каждого футболиста. Например, мы анализируем, какой ногой игрок чаще контролирует мяч", - сказал Энцо.