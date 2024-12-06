  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Мареска: Я трачу часы, чтобы понять, как я могу помочь каждому игроку
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мареска: Я трачу часы, чтобы понять, как я могу помочь каждому игроку

Англия

Наставник синих рассказал о своей работе

Мареска: Я трачу часы, чтобы понять, как я могу помочь каждому игроку

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска поделился деталями своей работы с командой.

Итальянский специалист подчеркнул, что уделяет большое внимание индивидуальной работе с футболистами, стремясь максимально раскрыть их потенциал.

"Я трачу часы, чтобы понять, как я могу помочь каждому игроку. Мы проводим дополнительные тренировки, детально разбираем игры.

У меня есть команда помощников, которые помогают мне находить малейшие детали в игре каждого футболиста. Например, мы анализируем, какой ногой игрок чаще контролирует мяч", - сказал Энцо.

Читайте такжеМареска перед матчем с Тоттенхэмом рассказал о болезни Мудрика
По теме
yellow-arrow
Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 07.12.2024
yellow-arrow
Что происходит с Манчестер Сити. Причины, из-за которых Гвардиола будет продолжать царапать себе лицо
yellow-arrow
Amazon извинился перед Слотом из-за недоразумения во время трансляции матча Ньюкасл - Ливерпуль
Энцо Мареска Челси
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости