Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мареска: Я трачу часы, чтобы понять, как я могу помочь каждому игроку
Наставник синих рассказал о своей работе
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска поделился деталями своей работы с командой.
Итальянский специалист подчеркнул, что уделяет большое внимание индивидуальной работе с футболистами, стремясь максимально раскрыть их потенциал.
"Я трачу часы, чтобы понять, как я могу помочь каждому игроку. Мы проводим дополнительные тренировки, детально разбираем игры.
У меня есть команда помощников, которые помогают мне находить малейшие детали в игре каждого футболиста. Например, мы анализируем, какой ногой игрок чаще контролирует мяч", - сказал Энцо.
Популярное сейчас
- Калюжный отреагировал на информацию о возможем переводе в дубль Александрии
- "Они ушли из нашей жизни навсегда". Экс-голкипер Динамо и Днепра высказался о Каладзе и Тимощуке
- "Они почувствовали то, что чувствуем мы". Сырский раскрыл детали Курской операции
- Президент Реала дал добро на покупку Забарного, - СМИ
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку