Тоттенхэм – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Наверное, назвать нынешнюю форму "шпор" именно крутым пике будет слишком громко, ведь у них всего несколько неудач против середняков на фоне побед в матчах против именитых коллективов.

Однако болельщики "Тоттенхэма" уже теряют терпение и откровенно оскорбляют Постекоглу с трибун после матча. Атмосфера не самая лучшая и исправить ее может именно победа над принципиальным соперником в лондонском дерби.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 8 декабря.

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