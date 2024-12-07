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Тоттенхэм – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Анге Постекоглу пытается выйти из крутого пике

Тоттенхэм – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наверное, назвать нынешнюю форму "шпор" именно крутым пике будет слишком громко, ведь у них всего несколько неудач против середняков на фоне побед в матчах против именитых коллективов.

Однако болельщики "Тоттенхэма" уже теряют терпение и откровенно оскорбляют Постекоглу с трибун после матча. Атмосфера не самая лучшая и исправить ее может именно победа над принципиальным соперником в лондонском дерби.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 8 декабря.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Тоттенхэм" — "Челси"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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