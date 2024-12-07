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Тоттенхэм – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Анге Постекоглу пытается выйти из крутого пике
Getty Images / Global Images Ukraine
Наверное, назвать нынешнюю форму "шпор" именно крутым пике будет слишком громко, ведь у них всего несколько неудач против середняков на фоне побед в матчах против именитых коллективов.
Однако болельщики "Тоттенхэма" уже теряют терпение и откровенно оскорбляют Постекоглу с трибун после матча. Атмосфера не самая лучшая и исправить ее может именно победа над принципиальным соперником в лондонском дерби.
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 8 декабря.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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