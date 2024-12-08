Тоттенхэм – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

С начала сезона "Челси" уже встречался со всеми представителями классической топ-6 и так и не смог победить хотя бы один раз. За это сильно критикуют Мареску. Игра есть, победы там, где нужно, тоже есть. Вот только в матчах, где соперник номинально ровный, проблем хватает.

"Челси" попытается изменить эту тенденцию уже в воскресенье. И сделает это, вероятно, без Мудрика, который долго болел и не факт, что успел восстановиться к этой игре.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 8 декабря.

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Английская Премьер-лига. 15-й тур.

8 декабря. 18:30. Лондон. "Тоттенхэм Стедиум"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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