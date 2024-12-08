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Тоттенхэм – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Энцо Мареска попытается наконец-то выиграть большой матч
Getty Images / Global Images Ukraine
С начала сезона "Челси" уже встречался со всеми представителями классической топ-6 и так и не смог победить хотя бы один раз. За это сильно критикуют Мареску. Игра есть, победы там, где нужно, тоже есть. Вот только в матчах, где соперник номинально ровный, проблем хватает.
"Челси" попытается изменить эту тенденцию уже в воскресенье. И сделает это, вероятно, без Мудрика, который долго болел и не факт, что успел восстановиться к этой игре.
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 8 декабря.
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Английская Премьер-лига. 15-й тур.
8 декабря. 18:30. Лондон. "Тоттенхэм Стедиум"
Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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