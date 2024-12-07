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Фулхэм – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Неужели Марку Силве есть чем удивить?

Фулхэм – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В этом сезоне "дачники" откровенно удивляют. Неужели кто-то ждал именно такой формы и игры от команды на старте кампании? Удачный старт они подкрепляют хорошими результатами и в ноябре, и в декабре.

Посреди недели обыграли "Брайтон", а неделю назад отобрали очки у "шпор". Может быть, они найдут способ испортить жизнь и команде Микеля Артеты?

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 8 декабря.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Фулхэм" — "Арсенал"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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