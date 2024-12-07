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Фулхэм – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Неужели Марку Силве есть чем удивить?
Getty Images / Global Images Ukraine
В этом сезоне "дачники" откровенно удивляют. Неужели кто-то ждал именно такой формы и игры от команды на старте кампании? Удачный старт они подкрепляют хорошими результатами и в ноябре, и в декабре.
Посреди недели обыграли "Брайтон", а неделю назад отобрали очки у "шпор". Может быть, они найдут способ испортить жизнь и команде Микеля Артеты?
Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 8 декабря.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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