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Фулхэм – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Александр Зинченко в лондонском дерби
Getty Images / Global Images Ukraine
Возможно, прошлый матч против "Манчестер Юнайтед", где Артета выпустил Зинченко в стартовом составе, убедил главного тренера в способности украинца помогать команде.
Мы будем надеяться увидеть Александра в старте уже на лондонское дерби, обещающее быть непростым, учитывая форму "дачников".
Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 8 декабря.
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Английская Премьер-лига. 15-й тур.
8 декабря. 16:00. Лондон. "Крейвен Коттедж"
Главный судья: Крис Кавана (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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