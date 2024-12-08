Фулхэм – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Возможно, прошлый матч против "Манчестер Юнайтед", где Артета выпустил Зинченко в стартовом составе, убедил главного тренера в способности украинца помогать команде.

Мы будем надеяться увидеть Александра в старте уже на лондонское дерби, обещающее быть непростым, учитывая форму "дачников".

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 8 декабря.

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Английская Премьер-лига. 15-й тур.

8 декабря. 16:00. Лондон. "Крейвен Коттедж"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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