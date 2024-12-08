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Фулхэм – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Александр Зинченко в лондонском дерби

Фулхэм – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Возможно, прошлый матч против "Манчестер Юнайтед", где Артета выпустил Зинченко в стартовом составе, убедил главного тренера в способности украинца помогать команде.

Мы будем надеяться увидеть Александра в старте уже на лондонское дерби, обещающее быть непростым, учитывая форму "дачников".

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 8 декабря.

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Английская Премьер-лига. 15-й тур.

8 декабря. 16:00. Лондон. "Крейвен Коттедж"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Фулхэм" — "Арсенал"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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