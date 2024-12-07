Рубен Аморим принял решение, кого продаст зимой. Потенциальным кандидатом на продажу является бразилец

"Манчестер Юнайтед" хочет продать бразильского вингера Антони этой зимой.

По имеющейся информации, с приходом Рубена Аморима 24-летний бразилец улучшил свою форму, однако, несмотря на это, он остается потенциальным кандидатом на продажу.

Добавим, что в этом сезоне Антони сыграл 3 матча в АПЛ, не отличившись результативными действиями, его контракт с "МЮ" рассчитан до 2027 года.