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Рубен Аморим принял решение, кого продаст зимой. Потенциальным кандидатом на продажу является бразилец

Англия

Несмотря на прогресс вингера

Рубен Аморим принял решение, кого продаст зимой. Потенциальным кандидатом на продажу является бразилец

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" хочет продать бразильского вингера Антони этой зимой.

По имеющейся информации, с приходом Рубена Аморима 24-летний бразилец улучшил свою форму, однако, несмотря на это, он остается потенциальным кандидатом на продажу.

Добавим, что в этом сезоне Антони сыграл 3 матча в АПЛ, не отличившись результативными действиями, его контракт с "МЮ" рассчитан до 2027 года.

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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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