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Рубен Аморим принял решение, кого продаст зимой. Потенциальным кандидатом на продажу является бразилец
Несмотря на прогресс вингера
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" хочет продать бразильского вингера Антони этой зимой.
По имеющейся информации, с приходом Рубена Аморима 24-летний бразилец улучшил свою форму, однако, несмотря на это, он остается потенциальным кандидатом на продажу.
Добавим, что в этом сезоне Антони сыграл 3 матча в АПЛ, не отличившись результативными действиями, его контракт с "МЮ" рассчитан до 2027 года.
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Источник:Plettigoal
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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