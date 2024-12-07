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Короли угловых? Артета высказался об успешных стандартах Арсенала

Англия

Хочет, чтобы команда была лучшая во всем

Короли угловых? Артета высказался об успешных стандартах Арсенала

Фото - www.arsenal.com

Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поделился своими мыслями относительно результативности "канониров" с угловых.

Напомним, что на счету команды 22 гола с угловых с начала сезона 2023/24 в чемпионате Англии. Это лучший результат среди всех клубов АПЛ на этом отрезке.

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"Ну, мы хотим быть королями во всем, лучшими в мире в стандартных положениях, в высоком прессинге, в атаках на открытых пространствах. Иметь лучшую атмосферу и стадион, быть лучшими во всем. До этого мы 20 лет недостаточно забивали, не бросали вызов, не выигрывали важные матчи. Сейчас же мы хотим быть лучшими во всем", — сказал Артета.

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Источник:
bbc
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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