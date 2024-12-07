Гвардиола - о де Брюйне: Наследие этого клуба будет вечным

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о будущем Кевина де Брюйне в "Сити".

"Я не участвую в этих обсуждениях. Хотел бы, чтобы ему было 23 года, и он бы подписал контракт на следующие 10 лет. Вот чего бы я хотел, но посмотрим".

"Есть игроки, чье влияние на наследие этого клуба будет вечным, останется навсегда. Конечно, это нелегко, но как клуб мы должны найти момент, когда произойдет расставание, найти лучший способ, лучший момент", — сказал испанский специалист.