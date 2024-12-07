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Гвардиола - о де Брюйне: Наследие этого клуба будет вечным

Англия

Не хочет расставаться с бельгийцем

Гвардиола - о де Брюйне: Наследие этого клуба будет вечным

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о будущем Кевина де Брюйне в "Сити".

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"Я не участвую в этих обсуждениях. Хотел бы, чтобы ему было 23 года, и он бы подписал контракт на следующие 10 лет. Вот чего бы я хотел, но посмотрим".

"Есть игроки, чье влияние на наследие этого клуба будет вечным, останется навсегда. Конечно, это нелегко, но как клуб мы должны найти момент, когда произойдет расставание, найти лучший способ, лучший момент", — сказал испанский специалист.

Напомним, действующее соглашение де Брюйне истекает летом 2025 года. Отмечается, что руководство клуба предложило бельгийцу перейти в команду, которая входит в холдинг City Football Group.

Добавим, в этом сезоне бельгиец сыграл в 12 играх во всех турнирах, в которых отметился 2 голами и 2 результативными передачами.

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Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Кевин Де Брюйне
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Источник:
bbc
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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