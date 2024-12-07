Матч команды украинца в АПЛ был перенесен: известная причина

Сегодня в 14:30 "Эвертон" и "Ливерпуль" должны были начать матч 15 тура АПЛ. Правда, он не состоится по плану.

"Ириски" выступили с официальным заявлением, что поединок перенесен. Причиной стали сложные погодные условия: на Великобританию надвигается шторм Дарра

“Сегодняшнее мерсисайдское дерби на “Гудисон Парк” было перенесено из-за неблагоприятных погодных условий. Полноценная информация будет впоследствии”, – отметил “Эвертон” на своих официальных информационных ресурсах.

Today's Merseyside derby at Goodison Park has been postponed due to adverse weather conditions.



Full details to follow. pic.twitter.com/ikF8iJRTGs — Everton (@Everton) December 7, 2024

В Ливерпуле сейчас 7 градусов выше нуля, однако идет ливень и дует сильный ветер – до 15 метров в секунду. О дате, на которую перенесли встречу, сообщат позже. Известно, что именно местные власти не разрешили провести этот поединок.

Отметим, что "Эвертон" Виталия Миколенко занимает 15 строчку в АПЛ, а "Ливерпуль" лидирует в чемпионате. У команд 14 и 35 очков соответственно.