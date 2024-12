Матч команды украинца в АПЛ был перенесен: известная причина

Сегодня в 14:30 "Эвертон" и "Ливерпуль" должны были начать матч 15 тура АПЛ. Правда, он не состоится по плану.

"Ириски" выступили с официальным заявлением, что поединок перенесен. Причиной стали сложные погодные условия: на Великобританию надвигается шторм Дарра

Today's Merseyside derby at Goodison Park has been postponed due to adverse weather conditions.



Full details to follow. pic.twitter.com/ikF8iJRTGs