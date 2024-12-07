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Матч команды украинца в АПЛ был перенесен: известная причина
Известное дерби сегодня не состоится
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня в 14:30 "Эвертон" и "Ливерпуль" должны были начать матч 15 тура АПЛ. Правда, он не состоится по плану.
"Ириски" выступили с официальным заявлением, что поединок перенесен. Причиной стали сложные погодные условия: на Великобританию надвигается шторм Дарра
“Сегодняшнее мерсисайдское дерби на “Гудисон Парк” было перенесено из-за неблагоприятных погодных условий. Полноценная информация будет впоследствии”, – отметил “Эвертон” на своих официальных информационных ресурсах.
Today's Merseyside derby at Goodison Park has been postponed due to adverse weather conditions.— Everton (@Everton) December 7, 2024
Full details to follow. pic.twitter.com/ikF8iJRTGs
В Ливерпуле сейчас 7 градусов выше нуля, однако идет ливень и дует сильный ветер – до 15 метров в секунду. О дате, на которую перенесли встречу, сообщат позже. Известно, что именно местные власти не разрешили провести этот поединок.
Отметим, что "Эвертон" Виталия Миколенко занимает 15 строчку в АПЛ, а "Ливерпуль" лидирует в чемпионате. У команд 14 и 35 очков соответственно.
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