Защитник Тоттенхэма может не сыграть в текущем году

Защитник лондонского "Тоттенхэма" может не сыграть в текущем году.

По информации спортивного физиотерапевта, Дэвис вылетел на срок до шести недель в зависимости от сложности травмы.

Ben Davies went down early in the second half clutching his left hamstring.



Ange stated that "he'll be out for a while", indicating more of a strain than hamstring tightness.



Scans will be needed to assess the severity of the strain, but it looked more of a minor or moderate… pic.twitter.com/yqtkUwzIUY