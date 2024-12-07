Защитник Тоттенхэма может не сыграть в текущем году

Защитник лондонского "Тоттенхэма" может не сыграть в текущем году.

По информации спортивного физиотерапевта, Дэвис вылетел на срок до шести недель в зависимости от сложности травмы.

"Для оценки тяжести деформации потребуются сканирования, но, скорее всего, она незначительная или умеренная. Возможные сроки восстановления: 1-й класс: 2–4 недели, 2-й класс: 4–6 недель", - сказал физиотерапевт.

Ben Davies went down early in the second half clutching his left hamstring.



Ange stated that "he'll be out for a while", indicating more of a strain than hamstring tightness.



Scans will be needed to assess the severity of the strain, but it looked more of a minor or moderate… pic.twitter.com/yqtkUwzIUY — Physio Scout | Football Injury Analysis (@physioscout) December 6, 2024

Центральный сборной Уэльса и "Тоттенхэма" в матче против "Борнмута" упал, держась за заднюю поверхность левой ноги. После матча тренер лондонского клуба Анге Постекоглу, предположил, что у него растяжение подколенного сухожилия.

"Ещё слишком рано (говорить), прошло всего 10 часов после случившегося, сегодня ему сделают сканирование, и мы узнаем больше", - сказал Постекоглу.

"Тоттенхэм" уступил "Борнмуту" со счётом 0:1 и теперь занимает 10-е место в турнирной таблице.