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Защитник Тоттенхэма может не сыграть в текущем году
Зависит от сложности травмы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник лондонского "Тоттенхэма" может не сыграть в текущем году.
По информации спортивного физиотерапевта, Дэвис вылетел на срок до шести недель в зависимости от сложности травмы.
"Для оценки тяжести деформации потребуются сканирования, но, скорее всего, она незначительная или умеренная.
Возможные сроки восстановления: 1-й класс: 2–4 недели, 2-й класс: 4–6 недель", - сказал физиотерапевт.
Ben Davies went down early in the second half clutching his left hamstring.— Physio Scout | Football Injury Analysis (@physioscout) December 6, 2024
Ange stated that "he'll be out for a while", indicating more of a strain than hamstring tightness.
Scans will be needed to assess the severity of the strain, but it looked more of a minor or moderate… pic.twitter.com/yqtkUwzIUY
Центральный сборной Уэльса и "Тоттенхэма" в матче против "Борнмута" упал, держась за заднюю поверхность левой ноги. После матча тренер лондонского клуба Анге Постекоглу, предположил, что у него растяжение подколенного сухожилия.
"Ещё слишком рано (говорить), прошло всего 10 часов после случившегося, сегодня ему сделают сканирование, и мы узнаем больше", - сказал Постекоглу.
"Тоттенхэм" уступил "Борнмуту" со счётом 0:1 и теперь занимает 10-е место в турнирной таблице.
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