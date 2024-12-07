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Защитник Тоттенхэма может не сыграть в текущем году

Англия

Зависит от сложности травмы

Защитник Тоттенхэма может не сыграть в текущем году

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник лондонского "Тоттенхэма" может не сыграть в текущем году.

По информации спортивного физиотерапевта, Дэвис вылетел на срок до шести недель в зависимости от сложности травмы.

"Для оценки тяжести деформации потребуются сканирования, но, скорее всего, она незначительная или умеренная.

Возможные сроки восстановления: 1-й класс: 2–4 недели, 2-й класс: 4–6 недель", - сказал физиотерапевт.

Центральный сборной Уэльса и "Тоттенхэма" в матче против "Борнмута" упал, держась за заднюю поверхность левой ноги. После матча тренер лондонского клуба Анге Постекоглу, предположил, что у него растяжение подколенного сухожилия.

"Ещё слишком рано (говорить), прошло всего 10 часов после случившегося, сегодня ему сделают сканирование, и мы узнаем больше", - сказал Постекоглу.

"Тоттенхэм" уступил "Борнмуту" со счётом 0:1 и теперь занимает 10-е место в турнирной таблице.

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Источник:
Physio Scout
Опубликовал: Владислав Прийменко
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