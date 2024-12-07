В Великобритании из-за стихии отложены футбольные матчи. В одной стране поединки сегодня не состоятся

В Великобритании из-за стихии отложены футбольные матчи.

На королевство надвинулся шторм Дарра. Скорость ветра достигает 90 миль в час (145 км/час).

I don't think we see the Merseyside Derby tomorrow. 90+ mph winds... pic.twitter.com/AbAFjCKFXT — The Kop Watch (@TheKopWatch) December 6, 2024

Помимо матча Премьер-Лиги "Эвертон – Ливерпуль" отложены матчи Чемпионшипа "Кардифф – Уотфорд" и "Плимут – Оксфорд Юнайтед" и Первой лиги "Бристоль Роверс - Болтон"

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Футбольная ассоциация Уэльса сообщила, что матчи в субботу не состоятся.

"Следуя рекомендациям Метеорологической службы, Футбольная ассоциация Уэльса может подтвердить, что все футбольные матчи в Уэльсе, запланированные на субботу 7 декабря, были перенесены", - заявление федерации.