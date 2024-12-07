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В Великобритании из-за стихии отложены футбольные матчи. В одной стране поединки сегодня не состоятся
Главное - безопасность
Getty Images/Global Images Ukraine
В Великобритании из-за стихии отложены футбольные матчи.
На королевство надвинулся шторм Дарра. Скорость ветра достигает 90 миль в час (145 км/час).
I don't think we see the Merseyside Derby tomorrow. 90+ mph winds... pic.twitter.com/AbAFjCKFXT— The Kop Watch (@TheKopWatch) December 6, 2024
Помимо матча Премьер-Лиги "Эвертон – Ливерпуль" отложены матчи Чемпионшипа "Кардифф – Уотфорд" и "Плимут – Оксфорд Юнайтед" и Первой лиги "Бристоль Роверс - Болтон"
Футбольная ассоциация Уэльса сообщила, что матчи в субботу не состоятся.
"Следуя рекомендациям Метеорологической службы, Футбольная ассоциация Уэльса может подтвердить, что все футбольные матчи в Уэльсе, запланированные на субботу 7 декабря, были перенесены", - заявление федерации.
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