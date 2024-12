В Великобритании из-за стихии отложены футбольные матчи. В одной стране поединки сегодня не состоятся

В Великобритании из-за стихии отложены футбольные матчи.

На королевство надвинулся шторм Дарра. Скорость ветра достигает 90 миль в час (145 км/час).

I don't think we see the Merseyside Derby tomorrow. 90+ mph winds... pic.twitter.com/AbAFjCKFXT