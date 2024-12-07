Клуб из пятого дивизиона Англии построит полностью экологичный стадион. Фото проекта

Клуб из пятого дивизиона Англии построит полностью экологичный стадион.

"Форест Грин Ровэрс" получил разрешение на строительство полностью деревянного стадиона вместимостью 5 тысяч человек.

"Этот новаторский стадион станет новым домом для "Форест Грин Роверс". Стадион на 5000 мест станет первым стадионом, почти полностью построенным из дерева, которое является красивым, натуральным, долговечным и экологичным материалом. "Мы стали на шаг ближе к созданию самого экологичного спортивного комплекса в мире и потрясающего объекта для местного сообщества", - сказал председатель правления "Форест Грин Ровэрс" Дейл Винс

"Форест Грин Ровэрс" поддерживает экологичные инициативы. Так на стадионе установлены солнечная батарея и источник возобновляемой электроэнергии. Для болельщиков на выездные матчи клуба организованы групповые поездки автобусом для уменьшения выбросов углекислого газа.

На домашних матчах доступна парковка и прокат велосипедов или зарядных станций для автомобилей.

В 2017 году ФИФА признала "Форест Грин Ровэрс" самым экологичным футбольным клубом в мире.