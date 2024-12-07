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Клуб из пятого дивизиона Англии построит полностью экологичный стадион. Фото проекта

Англия

Хорошая инициатива

Клуб из пятого дивизиона Англии построит полностью экологичный стадион. Фото проекта

Фото - Форест Грін Роверс

Новина українською

Клуб из пятого дивизиона Англии построит полностью экологичный стадион.

"Форест Грин Ровэрс" получил разрешение на строительство полностью деревянного стадиона вместимостью 5 тысяч человек.

"Этот новаторский стадион станет новым домом для "Форест Грин Роверс". Стадион на 5000 мест станет первым стадионом, почти полностью построенным из дерева, которое является красивым, натуральным, долговечным и экологичным материалом.

"Мы стали на шаг ближе к созданию самого экологичного спортивного комплекса в мире и потрясающего объекта для местного сообщества", - сказал председатель правления "Форест Грин Ровэрс" Дейл Винс

Клуб из пятого дивизиона Англии построит полностью экологичный стадион. Фото проекта - изображение 1

"Форест Грин Ровэрс" поддерживает экологичные инициативы. Так на стадионе установлены солнечная батарея и источник возобновляемой электроэнергии. Для болельщиков на выездные матчи клуба организованы групповые поездки автобусом для уменьшения выбросов углекислого газа.

На домашних матчах доступна парковка и прокат велосипедов или зарядных станций для автомобилей.

В 2017 году ФИФА признала "Форест Грин Ровэрс" самым экологичным футбольным клубом в мире.

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Форест Грин Роверс
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Источник:
Forest Green Rovers
Опубликовал: Владислав Прийменко
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