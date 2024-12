Защитник Манчестер Сити выбыл на несколько недель

Защитник "Манчестер Сити" выбыл до шести недель.

Натаниэль Аке ушёл из поля на 90-й минуте в матче против "Ноттингем Форест". По словам главного тренера "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы, защитник не сыграет против "Кристал Пэлас".

Аке схватился за правое подколенное сухожилие. По словам физиотерапевта, специализирующегося на травмах, потребуется сканирование. Предположительно защитник сборной Нидерландов выбыл до шести недель. Но есть и оптимистический прогноз.

