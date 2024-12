Журналисты на пресс-конференции прикололись над тренером Ливерпуля. Видео

Журналисты на пресс-конференции прикололись над тренером «Ливерпуля».

Тренер «Ливерпуля» Арне Слот не любит, когда у него спрашивают о наболевшей теме – продлении контрактов.

Журналист, присутствующий на мероприятии решил пойти другим путём. Между ним и тренером состоялся диалог:

- Сегодня я не буду спрашивать о контракте Салаха

- Хорошее начало, - сказал Слот

- Вместо этого я спрошу вас о контракте Вирджила

Слот рассмеялся. Момент попал на видео.

