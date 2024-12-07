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Журналисты на пресс-конференции прикололись над тренером Ливерпуля. Видео

Англия

Нидерландский тренер оценил

Журналисты на пресс-конференции прикололись над тренером Ливерпуля. Видео

Getty Images / Global Images Ukraine

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Журналисты на пресс-конференции прикололись над тренером «Ливерпуля».

Тренер «Ливерпуля» Арне Слот не любит, когда у него спрашивают о наболевшей теме – продлении контрактов.

Читайте такжеНакипело? Тренер Ливерпуля не в восторге от постоянных вопросов о контрактах ключевых игроков его команды

Журналист, присутствующий на мероприятии решил пойти другим путём. Между ним и тренером состоялся диалог:

- Сегодня я не буду спрашивать о контракте Салаха

- Хорошее начало, - сказал Слот

- Вместо этого я спрошу вас о контракте Вирджила

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Слот рассмеялся. Момент попал на видео.

У троих игроков «Ливерпуля» летом заканчиваются контракты. Клуб работает над продлением.

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Источник:
Sky Sports Premier League
Опубликовал: Владислав Прийменко
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