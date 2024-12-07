Журналисты на пресс-конференции прикололись над тренером Ливерпуля. Видео

Журналисты на пресс-конференции прикололись над тренером «Ливерпуля».

Тренер «Ливерпуля» Арне Слот не любит, когда у него спрашивают о наболевшей теме – продлении контрактов.

Читайте также Накипело? Тренер Ливерпуля не в восторге от постоянных вопросов о контрактах ключевых игроков его команды

Журналист, присутствующий на мероприятии решил пойти другим путём. Между ним и тренером состоялся диалог:

- Сегодня я не буду спрашивать о контракте Салаха

- Хорошее начало, - сказал Слот

- Вместо этого я спрошу вас о контракте Вирджила

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Слот рассмеялся. Момент попал на видео.

"It's going to be special for everyone" ????



Arne Slot on the last Merseyside derby at Goodison Park ????️ pic.twitter.com/gU3GKKi1jV — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) December 6, 2024

У троих игроков «Ливерпуля» летом заканчиваются контракты. Клуб работает над продлением.