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Журналисты на пресс-конференции прикололись над тренером Ливерпуля. Видео
Нидерландский тренер оценил
Getty Images / Global Images Ukraine
Журналисты на пресс-конференции прикололись над тренером «Ливерпуля».
Тренер «Ливерпуля» Арне Слот не любит, когда у него спрашивают о наболевшей теме – продлении контрактов.
Журналист, присутствующий на мероприятии решил пойти другим путём. Между ним и тренером состоялся диалог:
- Сегодня я не буду спрашивать о контракте Салаха
- Хорошее начало, - сказал Слот
- Вместо этого я спрошу вас о контракте Вирджила
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Слот рассмеялся. Момент попал на видео.
"It's going to be special for everyone" ????— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) December 6, 2024
Arne Slot on the last Merseyside derby at Goodison Park ????️ pic.twitter.com/gU3GKKi1jV
У троих игроков «Ливерпуля» летом заканчиваются контракты. Клуб работает над продлением.
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