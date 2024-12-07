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Тренер МЮ: Мы большой клуб, но не большая команда
И они это сами знают
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер “Манчестер Юнайтед” Рубен Аморим объяснил, какими он видит своих подопечных сейчас.
“Мы большой клуб, но не большая команда, и мы это знаем. Я думаю это понятно.
Сказать такие слова – не проблема. Мы хотим улучшить себя после "Арсенала", но вы можете увидеть результаты во время (следующей) игры", - сказал Аморим.
Следующий матч МЮ проведет против "Ноттингем Форест" сегодня на "Олд Траффорд". Начало встречи запланировано на 19:30.
Сейчас манкунианцы занимают 13-е место в АПЛ. Однако от тех же "лесников", которые идут на седьмой позиции, их отделяют всего три очка.
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