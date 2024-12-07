Тренер МЮ: Мы большой клуб, но не большая команда

Главный тренер “Манчестер Юнайтед” Рубен Аморим объяснил, какими он видит своих подопечных сейчас.

“Мы большой клуб, но не большая команда, и мы это знаем. Я думаю это понятно.

Сказать такие слова – не проблема. Мы хотим улучшить себя после "Арсенала", но вы можете увидеть результаты во время (следующей) игры", - сказал Аморим.