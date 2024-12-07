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Нападающий Манчестер Сити рассказал об эмоциях первой победы в восьми матчах
Обрели уверенность в себе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Сити" рассказал об эмоциях первой победы в восьми матчах.
Савиньо поделился с клубным сайтом информацией о себе и о серии неудачных матчей английского клуба. По его словам, последние недели были ужасными.
"Если говорить лично обо мне, то я не люблю проигрывать — я плохо это переношу, меня это очень раздражает. Последние несколько недель были ужасными для меня. Я благодарю Бога за то, что мы смогли одержать победу над "Ноттингем Форест", - сказал нападающий.
Нападающий отметил, что в клубе продолжали выполнять указания тренера Пепа Гвардиолы и атмосфера была спокойной.
"Ничего не изменилось, мы продолжали делать то, о чём нас просил менеджер. Результаты были плохими, поэтому люди думают, что что-то происходит, но это не так. Атмосфера была спокойной.
Мы знаем, что в какой-то момент наступят плохие времена. У всех бывают трудные моменты, но в какой-то момент они тоже проходят. Мы выиграли у "Фореста", чтобы вернуть себе уверенность и продолжить сезон", - сказал Савиньо.
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Савиньо рассказал об ожиданиях на ближайшие матчи.
"Теперь нужно смотреть в будущее. У нас есть цели, которые мы достигаем от игры к игре, поскольку "Ливерпуль" опережает нас на несколько очков, но теперь у нас есть эта победа, которая поможет нам выйти из этой неудачной серии, так что нужно выигрывать от игры к игре, и я надеюсь, что мы сможем продолжать в том же духе.
Мы не могли выиграть в последних нескольких матчах, поэтому были рады. Мы снова обрели уверенность в себе и теперь вернулись, надеюсь, так будет и дальше.
Мы усердно работали в подготовительный период, потому что здесь каждые два-три дня проходит новый матч. Так что теперь мы уже готовимся к матчу с "Кристал Пэлас", чтобы заработать три очка", - сказал бразильский нападающий.
В матче с "Ноттингем Форест" "Манчестер Сити" впервые за 8 матчей прервал безпобедную серию и получил 3 очка.
Следующий матч "горожане" сыграют с "Кристал Пэлас" в Английской Премьер-Лиге в субботу 7 декабря. Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени.
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