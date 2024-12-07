Гвардиола рассказал, почему решил возглавить клуб по АПЛ

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал для City Xtra, почему решил возглавить "Манчестер Сити":

"Помню, многие говорили: "Да, он побеждает, потому что он в "Барселоне" с Лео Месси и другими. В Англии он должен доказать". Хорошо. Я сделал это."

Напомним, за восемь лет в "Сити" Гвардиола 6 раз стал чемпионом Англии и выиграл Лигу чемпионов в 2023 году.

Когда испанский специалист возглавлял "Барсу" с 2008 по 2012 год, он трижды выиграл Ла Лигу и дважды стал победителем Лиги чемпионов.