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Гвардиола рассказал, почему решил возглавить клуб по АПЛ
Сделал сам себе вызов
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал для City Xtra, почему решил возглавить "Манчестер Сити":
"Помню, многие говорили: "Да, он побеждает, потому что он в "Барселоне" с Лео Месси и другими. В Англии он должен доказать". Хорошо. Я сделал это."
Напомним, за восемь лет в "Сити" Гвардиола 6 раз стал чемпионом Англии и выиграл Лигу чемпионов в 2023 году.
Когда испанский специалист возглавлял "Барсу" с 2008 по 2012 год, он трижды выиграл Ла Лигу и дважды стал победителем Лиги чемпионов.
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