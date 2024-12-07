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Гвардиола рассказал, почему решил возглавить клуб по АПЛ

Англия

Сделал сам себе вызов

Гвардиола рассказал, почему решил возглавить клуб по АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал для City Xtra, почему решил возглавить "Манчестер Сити":

"Помню, многие говорили: "Да, он побеждает, потому что он в "Барселоне" с Лео Месси и другими. В Англии он должен доказать". Хорошо. Я сделал это."

Напомним, за восемь лет в "Сити" Гвардиола 6 раз стал чемпионом Англии и выиграл Лигу чемпионов в 2023 году.

Когда испанский специалист возглавлял "Барсу" с 2008 по 2012 год, он трижды выиграл Ла Лигу и дважды стал победителем Лиги чемпионов.

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Хосеп Гвардиола Манчестер Сити
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Источник:
cityxtra
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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