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Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 07.12.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Новая эра с Рубеном Аморимом набирает обороты на "Олд Траффорд". Свои два матча на этом стадионе новый наставник выиграл, однако теперь к ним в гости пожалует знаменитый съемщик скальпов "Ноттингем Форест". Удастся ли "красным дьяволам" разобраться с таким сложным пазлом, как команда Нуну Эшпириту Санту.
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30. Смотреть трансляцию матча можно на Setanta Sports App.
Английская Премьер-лига, 15-й тур
7 декабря 2024. Манчестер, "Олд Траффод"
"Манчестер Юнайтед" 19:30 "Ноттингем Форест"
Видеотрансляция – Setanta Sports App
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