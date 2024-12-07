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Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 07.12.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Новая эра с Рубеном Аморимом набирает обороты на "Олд Траффорд". Свои два матча на этом стадионе новый наставник выиграл, однако теперь к ним в гости пожалует знаменитый съемщик скальпов "Ноттингем Форест". Удастся ли "красным дьяволам" разобраться с таким сложным пазлом, как команда Нуну Эшпириту Санту.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30. Смотреть трансляцию матча можно на Setanta Sports App.

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Английская Премьер-лига, 15-й тур

7 декабря 2024. Манчестер, "Олд Траффод"

"Манчестер Юнайтед" 19:30 "Ноттингем Форест"

Видеотрансляция – Setanta Sports App
Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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