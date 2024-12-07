Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Брентфорд - Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Второй подряд старт Ярмолюка – смотреть онлайн трансляцию матча АПЛ
Getty Images / Global Images Ukraine
Егор Ярмолюк второй раз подряд сыграет в старте "Брентфорда" в матче чемпионата Англии – "пчелы" будут играть на своем поле против "сорок".
- Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football
Чемпионат Англии, 15-й тур
7 декабря 2024. Лондон, "Брентфорд Комьюнити Стэдиум"
"Брентфорд" 17:00 "Ньюкасл"
Трансляция – Setanta Sports +
Телетрансляція матчу Брентфорд - НьюкаслСмотреть трансляцию
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Бывший форвард Динамо, Шахтера и сборной Украины объявив о завершении карьеры
- Вторая партия истребителей F-16 от Дании уже прибыла в Украину – Зеленский
- Ястремская опубликовала фото из своего нового дома – Монако
- Президент Реала дал добро на покупку Забарного, - СМИ
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000