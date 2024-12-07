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Брентфорд - Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Второй подряд старт Ярмолюка – смотреть онлайн трансляцию матча АПЛ

Брентфорд - Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Егор Ярмолюк второй раз подряд сыграет в старте "Брентфорда" в матче чемпионата Англии – "пчелы" будут играть на своем поле против "сорок".

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Чемпионат Англии, 15-й тур

7 декабря 2024. Лондон, "Брентфорд Комьюнити Стэдиум"

"Брентфорд" 17:00 "Ньюкасл"

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Трансляция – Setanta Sports +

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Телетрансляція матчу Брентфорд - Ньюкасл
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