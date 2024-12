В Англии подтопило стадион команды украинца. Видео

В Англии подтопило стадион команды украинца.

В сети появилось видео, как на новом "Эвертон Стэдиум" вода лилась со ступенек на трибунах и попала в подтрибунное помещение. В результате образовался слой воды.

Вероятно, на стадионе присутствуют проблемы с дренажной системой и конструкцией.

Видео:

What happened ???? at night of Dec 5, 2024 at Everton's new stadium in Liverpool flooded on , sparking concerns over drainage design.

Experts call for urgent fixes to prevent future issues. #everton pic.twitter.com/g2VwNKIQx5