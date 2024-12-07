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В Англии подтопило стадион команды украинца. Видео

Англия

Хорошо, что он ещё не сдан в эксплуатацию

В Англии подтопило стадион команды украинца. Видео

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Англии подтопило стадион команды украинца.

В сети появилось видео, как на новом "Эвертон Стэдиум" вода лилась со ступенек на трибунах и попала в подтрибунное помещение. В результате образовался слой воды.

Вероятно, на стадионе присутствуют проблемы с дренажной системой и конструкцией.

Видео:

Напомним, что "Эвертон" переедет на новой стадион в сезоне 2025/26. "Синюю" команду Ливерпуля представляет украинец Виталий Миколенко.

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Опубликовал: Владислав Прийменко
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