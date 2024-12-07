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В Англии подтопило стадион команды украинца. Видео
Хорошо, что он ещё не сдан в эксплуатацию
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Англии подтопило стадион команды украинца.
В сети появилось видео, как на новом "Эвертон Стэдиум" вода лилась со ступенек на трибунах и попала в подтрибунное помещение. В результате образовался слой воды.
Вероятно, на стадионе присутствуют проблемы с дренажной системой и конструкцией.
Видео:
What happened ???? at night of Dec 5, 2024 at Everton's new stadium in Liverpool flooded on , sparking concerns over drainage design.— World Stadiums ???? (@Worldstadium_EN) December 6, 2024
Experts call for urgent fixes to prevent future issues. #everton pic.twitter.com/g2VwNKIQx5
Напомним, что "Эвертон" переедет на новой стадион в сезоне 2025/26. "Синюю" команду Ливерпуля представляет украинец Виталий Миколенко.
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