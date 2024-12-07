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АПЛ. Ярмолюк помогает Брентфорду одолеть Ньюкасл, Дуран приносит Вилле три очка

Англия

Интересно было не только на "Селхерст Парк"

АПЛ. Ярмолюк помогает Брентфорду одолеть Ньюкасл, Дуран приносит Вилле три очка

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Егор Ярмолюк оказался в стартовом составе команды Томаса Франка уже во второй раз подряд. И это очень приятная тенденция для украинских болельщиков. Пока все наблюдали за очередным сражением Пепа Гвардиолы, параллельно проходили еще два матча. Именно о них пойдет речь в этом материале.

АПЛ, 15-й тур

Стадион: "Брентфорд Коммьюнити" (Лондон)

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

"Брентфорд" – "Ньюкасл" 4:2

Голы: Мбемо (8), Висса (28), Коллинз (56), Шаде (90+1) — Исак (11), Барнс (32)

"Брентфорд": Флеккен — ван ден Берг, Коллинз, Пиннок — Мбемо, Ярмолюк (Магома, 90+5), Норгор, Льюис-Поттер — Висса (Ми, 87), Карвалью (Дамсгор, 75) — Тьяго

"Ньюкасл": Поуп — Ливраменто, Шер, Берн, Холл (Триппьер, 83) — Лонгстафф (Альмирон, 75), Гимараес, Жоэлинтон (Тонали, 60) — Мерфи (Гордон, 60), Исак, Барнс (Уилсон, 75)

Предупреждения: Льюис-Поттер (45+3), ван ден Берг (67), Флеккен (90)

АПЛ, 15-й тур

Стадион: "Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный судья: Даррен Бонд (Англия)

"Астон Вилла" – "Саутгемптон" 1:0

Гол: Дуран (24)

"Астон Вилла": Мартинес — Конса, Карлос, Торрес, Маатсен (Динь, 60) — Камара, Тилеманс (Баркли, 59) — Бейли (Филоджен, 60), Макгинн, Роджерс — Дуран (Уоткинс, 58)

"Саутгемптон": Ламли — Бри (Арибо, 46), Гарвуд-Беллис, Вуд, Меннинг (Сулемана, 90+1), Уокер-Питерс — Диблинг, Даунс (Бреретон Диас, 79), Фернандеш, Армстронг — Арчер (Амо-Амеяу, 73)

Предупреждения: Даунс (69), Вуд (79), Амо-Амеяу (86)

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