АПЛ. Ярмолюк помогает Брентфорду одолеть Ньюкасл, Дуран приносит Вилле три очка

Егор Ярмолюк оказался в стартовом составе команды Томаса Франка уже во второй раз подряд. И это очень приятная тенденция для украинских болельщиков. Пока все наблюдали за очередным сражением Пепа Гвардиолы, параллельно проходили еще два матча. Именно о них пойдет речь в этом материале.

АПЛ, 15-й тур

Стадион: "Брентфорд Коммьюнити" (Лондон)

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

"Брентфорд" – "Ньюкасл" 4:2

Голы: Мбемо (8), Висса (28), Коллинз (56), Шаде (90+1) — Исак (11), Барнс (32)

"Брентфорд": Флеккен — ван ден Берг, Коллинз, Пиннок — Мбемо, Ярмолюк (Магома, 90+5), Норгор, Льюис-Поттер — Висса (Ми, 87), Карвалью (Дамсгор, 75) — Тьяго

"Ньюкасл": Поуп — Ливраменто, Шер, Берн, Холл (Триппьер, 83) — Лонгстафф (Альмирон, 75), Гимараес, Жоэлинтон (Тонали, 60) — Мерфи (Гордон, 60), Исак, Барнс (Уилсон, 75)

Предупреждения: Льюис-Поттер (45+3), ван ден Берг (67), Флеккен (90)

АПЛ, 15-й тур

Стадион: "Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный судья: Даррен Бонд (Англия)

"Астон Вилла" – "Саутгемптон" 1:0

Гол: Дуран (24)

"Астон Вилла": Мартинес — Конса, Карлос, Торрес, Маатсен (Динь, 60) — Камара, Тилеманс (Баркли, 59) — Бейли (Филоджен, 60), Макгинн, Роджерс — Дуран (Уоткинс, 58)

"Саутгемптон": Ламли — Бри (Арибо, 46), Гарвуд-Беллис, Вуд, Меннинг (Сулемана, 90+1), Уокер-Питерс — Диблинг, Даунс (Бреретон Диас, 79), Фернандеш, Армстронг — Арчер (Амо-Амеяу, 73)

Предупреждения: Даунс (69), Вуд (79), Амо-Амеяу (86)