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Нападающий Вест Хэма попал в ДТП. Клуб выпустил заявление
Здоровья
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Вест Хэма" попал в ДТП.
Нападающий лондонского клуба Майкл Антонио попал в ДТП. Об этом сообщил клуб в своём аккаунте соцсети X.
"Вест Хэм Юнайтед" может подтвердить, что нападающий Майкл Антонио сегодня попал в дорожно-транспортное происшествие.
В это время мысли и молитвы всех членов Клуба с Майклом, его семьей и друзьями, - написали в клубе.
Club Statement— West Ham United (@WestHam) December 7, 2024
West Ham United can confirm striker Michail Antonio has today been involved in a road traffic accident.
The thoughts and prayers of everyone at the Club are with Michail, his family and friends at this time.
The Club will issue an update in due course. pic.twitter.com/v3ZNyR80fd
В этом сезоне Антонио сыграл в 15-ти играх за «Вест Хэм» во всех турнирах, в которых забил гол и отдал ассист.
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