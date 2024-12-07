  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Нападающий Вест Хэма попал в ДТП. Клуб выпустил заявление
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нападающий Вест Хэма попал в ДТП. Клуб выпустил заявление

Англия
Обновлено

Здоровья

Нападающий Вест Хэма попал в ДТП. Клуб выпустил заявление

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Вест Хэма" попал в ДТП.

Нападающий лондонского клуба Майкл Антонио попал в ДТП. Об этом сообщил клуб в своём аккаунте соцсети X.

"Вест Хэм Юнайтед" может подтвердить, что нападающий Майкл Антонио сегодня попал в дорожно-транспортное происшествие.

В это время мысли и молитвы всех членов Клуба с Майклом, его семьей и друзьями, - написали в клубе.

В этом сезоне Антонио сыграл в 15-ти играх за «Вест Хэм» во всех турнирах, в которых забил гол и отдал ассист.

По теме
yellow-arrow
АПЛ. Кристал Пэлас – Манчестер Сити 2:2. Потеря очков как признак стабильности
yellow-arrow
АПЛ. Ярмолюк помогает Брентфорду одолеть Ньюкасл, Дуран приносит Вилле три очка
yellow-arrow
В поисках стабильности. Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест. Текстовая трансляция матча АПЛ
Майкл Антонио
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
https://x.com/westham/status/1865433805609205801
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости