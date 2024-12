Нападающий Вест Хэма попал в ДТП. Клуб выпустил заявление

Нападающий "Вест Хэма" попал в ДТП.

Нападающий лондонского клуба Майкл Антонио попал в ДТП. Об этом сообщил клуб в своём аккаунте соцсети X.

Club Statement



West Ham United can confirm striker Michail Antonio has today been involved in a road traffic accident.



The thoughts and prayers of everyone at the Club are with Michail, his family and friends at this time.



The Club will issue an update in due course.