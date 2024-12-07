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АПЛ. Кристал Пэлас – Манчестер Сити 2:2. Потеря очков как признак стабильности

Англия

Гости сегодня дважды отыгрывались

АПЛ. Кристал Пэлас – Манчестер Сити 2:2. Потеря очков как признак стабильности

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 15 тур

"Селхерст Парк" (Лондон)

Главный арбитр: Роберт Джонс

"Кристал Пэлас" – "Манчестер Сити" 2:2

Голы: Муньос 4, Лакруа 57 – Голланд 30, Льюис 68

"Кристал Пэлас": Хендерсон – Чалоба, Лакруа, Гейи ​​– Муньос, Гьюз, Лерма, Митчелл – И. Сарр (Нкетиа 77), Эзе (Девень 72) – Матета.

"Манчестер Сити": Ортега – Уокер, Диаш, Гвардиол, Льюис – Б. Силва, Гюндоган – Савиньо (Доку 79), де Брюйне (Грилиш 86), Нунес – Холанд

Предупреждения: Нкетиа 90+3 – Льюис 70, 84

Удаление: Льюис 84

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