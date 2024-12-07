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АПЛ. Кристал Пэлас – Манчестер Сити 2:2. Потеря очков как признак стабильности
Гости сегодня дважды отыгрывались
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 15 тур
"Селхерст Парк" (Лондон)
Главный арбитр: Роберт Джонс
"Кристал Пэлас" – "Манчестер Сити" 2:2
Голы: Муньос 4, Лакруа 57 – Голланд 30, Льюис 68
"Кристал Пэлас": Хендерсон – Чалоба, Лакруа, Гейи – Муньос, Гьюз, Лерма, Митчелл – И. Сарр (Нкетиа 77), Эзе (Девень 72) – Матета.
"Манчестер Сити": Ортега – Уокер, Диаш, Гвардиол, Льюис – Б. Силва, Гюндоган – Савиньо (Доку 79), де Брюйне (Грилиш 86), Нунес – Холанд
Предупреждения: Нкетиа 90+3 – Льюис 70, 84
Удаление: Льюис 84
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