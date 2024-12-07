АПЛ. Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест 2:3. Лесная песня на Олд Траффорд

Команда Рубена Аморима продолжает поиски собственного эффективного стиля игры на поле и очень хочет обрести стабильность, которой так не хватает. В матче против "лесников" они продолжили эти поиски и, к сожалению, все снова получилось немного не так, как того хотели бы болельщики "красных дьяволов". В стартовом составе хозяев наконец-то появился Лени Йоро, который пропустил все начало сезона из-за травмы. Его возвращения давно ждали. Что касается других футболистов, вышедших в старте, то особых удивлений никто не вызвал.

Что же у самой игры, то все началось максимально неудачно для "дьяволов", ведь с первого же стандарта они пропустили гол. Подача с углового точно на голову Миленковичу, против которого почему-то боролся низенький как для центрального защитника Лисандро Мартинес. Конечно, аргентинец не смог навязать борьбу своему оппоненту и тот легко забил.

Однако ответ от подопечных Аморима последовал сразу. Буквально через минуту Хойлунду не хватило буквально нескольких сантиметров роста, чтобы замкнуть передачу от Гарначо, а затем манкунианцы классно прошли через центр, атаку разгромил Угарте, он отдал передачу на открытого Гарначо, который пробил точно в Селса, а на добивании первым был Расмус Хойлунд, он и сравнял счет.

До конца первого тайма мы видели очень красивый футбол, красивый для нейтральных болельщиков, ведь команды просто играли в формате атака на атаку. Сначала в перекладину попал Жота Силва, он также пробивал головой после стандарта. Вообще именно Силва был самым активным игроком "лесников" в этом матче, очень много опасности шло именно от него. На это Фернандеш ответил также ударом в каркас ворот, уже со штрафного.

Еще несколько моментов также не принесли результата и матч, который должен был быть победным для "Юнайтед", превратился в равный бой, в котором команда Аморима ничего не контролирует, а лишь атакует в ответ на пропущенные атаки.

Во втором тайме все стало еще хуже. И началом этого ужаса была ошибка от Бруну Фернандеша на своей половине поля, когда он отдал неточную передачу на Хадсона-Одои, тот после перехвата отдал на Моргана Гиббз-Уайта, а полузащитник пробил по центру. Да, просто пробил по центру, точно в Онана, без рикошетов. Трудно объяснить, почему Андре в этом моменте упал и не смог ничего сделать с этим ударом. Тот гол, кажется, сильно ударил по психологии команды, ведь следующие 10 минут проходили в постоянных атаках от "Ноттингема". Третий гол в ворота "дьяволов" забил Крис Вуд, причем в простой ситуации, подача на него пошла с фланга, он выиграл позицию у Йоро и пробил в дальний угол. Мог тот мяч перехватить де Лигт, должен был его выбивать и Мартинес, но все наблюдали за тем, как круглый от штанги залетает в сетку ворот. 1:3. Кстати, новозеландец стал лучшим бомбардиром "Ноттингем Форест" за всю историю в рамках АПЛ — 25 голов.

Несколько повезло не поплыть дальше "дьяволам", они снова взялись за дело. После классного прохода от Амада круглый попал к Бруну Фернандешу, который красивым ударом в дальний угол ворот Селса сократил отставание. 2:3 и игра закручивается невероятной интригой.

Эту интригу своими заменами сразу убил Нуну Эшпириту Санту. Он выпустил защитников вместо атакующих футболистов, его команда грамотно выстроилась в обороне и до конца игры мы увидели лишь один опасный момент у ворот Селса, это удар от Мартинеса после углового. Все. "Лесники" просто убили эту игру после того, как счет стал 2:3. Получилось это у них как-то так легко и прозаично, что может удивить.

Первое поражение Рубена Аморима на "Олд Траффорд", стабильности у этой команды все еще нет и пока что нет даже намеков на подобное. Работы еще много, но именно для этого его и пригласили в этот клуб, будем смотреть дальше. А "Ноттингем Форест" выходит на 5-ю строчку и находится на расстоянии 2 очков от "Манчестер Сити". Это очень сильно как для команды, которая в прошлом сезоне могла вылететь.

АПЛ, 15-й тур

Стадион: "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный судья: Даррен Ингленд (Англия)

"Манчестер Юнайтед" – "Ноттингем Форест" 2:3

Голы: Хойлунд (18), Фернандеш (61) — Миленкович (2), Гиббз-Уайт (47), Вуд (54)

"Манчестер Юнайтед": Онана — Йоро (Мазрауи, 66), де Лигт (Магуайр, 66), Мартинес — Диалло, Мейну, Угарте (Зиркзе, 76), Далот — Фернандеш (Маунт, 76), Гарначо (Рашфорд, 59) – Хойлунд

"Ноттингем Форест": Селс — Айна, Миленкович, Мурилло, Уильямс — Андерсон, Йейтс, Жота Силва (Морато, 68), Гиббз-Уайт (Домингес, 79), Хадсон-Одои (Авонии, 90) — Вуд (Эланга, 79)

Предупреждения: Жота Силва (31), Уильямс (90+4)