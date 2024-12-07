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Гвардиола отреагировал на потерю очков в матче с Кристал Пэлас

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Гордится игроками

Гвардиола отреагировал на потерю очков в матче с Кристал Пэлас

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал ничью в матче 15-го тура АПЛ с "Кристал Пэлас" (2:2).

"Мы берем очко. Я горжусь игроками за то, как они боролись и дважды сравнивали счет в тяжелых условиях - для обеих сторон, не только для нас.

Последние 15 минут мы играли с 10 игроками против 11. У нас много важных игроков травмированы - это игроки, которые обычно имеют большое количеством минут на поле. Мы сделали все возможное, чтобы победить, и я очень доволен и горжусь игроками.

Футбол - это игра ошибок, и это хорошо - мы забили два фантастических гола, но соперники сильнее нас в стандартных моментах, как и каждая команда в данный момент.

Но в целом игра была равная, мы старались, мы боремся, и я был очень доволен многими вещами, которые увидел. Сезон начался тяжело, и весь сезон будет тяжелым.

Мы должны выживать в этом сезоне в каждой игре, стараться брать очки, чтобы выигрывать игры и двигаться вперед. Мы это знаем, мы это чувствуем, но то, что мы сделали, действительно, очень хорошо.

Теперь мы едем в Лигу чемпионов сыграем с "Ювентусом" в среду с игроками, которые есть в нашем распоряжении, и стараемся выступить хорошо", - сказал коуч.

По состоянию на сейчас "горожане" занимают 4-е место в таблице АПЛ. До лидерской позиции - 8 очков.

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Источник:
www.mancity.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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